Spari a Roma, uomo ferito a colpi di pistola vicino al parco divertimenti: è mistero, indaga la polizia

Misterioso episodio a Castel Romano, a sud di Roma. Un uomo di 56 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco nei pressi del parco divertimenti di Cinecittà World. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, sul caso ha avviato le indagini la polizia.

Uomo ferito a colpi di arma da fuoco a Castel Romano

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio a Castel Romano, in una area esterna vicina al Cinecittà World, dove si trovano i magazzini. Il parco divertimenti oggi era chiuso. Come riporta Repubblica, la vittima dell’aggressione è un uomo di 56 anni con precedenti di polizia.

Il 56enne si trovava in un’area di rimessaggio quando è stato raggiunto ad un braccio da un colpo di pistola in circostanze ancora tutte da chiarire. A trovare l’uomo ferito a terra è stata la polizia, intervenuta dopo che diverse telefonate al 112 avevano segnalato uno sparo in strada.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’episodio è avvenuto a Castel Romano, periferia sud di Roma

Soccorso, l’uomo è stato trasportato in ambulanza in codice rosso al Policlinico Campus Biomedico: non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato Spinaceto e della Squadra mobile, che stanno svolgendo accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Ascoltato dagli inquirenti, l’uomo non avrebbe saputo fornire indicazioni utili alle indagini. Elementi che potrebbero invece arrivare dall’esame della videosorveglianza della zona.

Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, non è ancora chiaro se il ferimento sia dovuto a un episodio accidentale o a un gesto volontario.

La nota di Cinecittà World

In una nota la società che gestisce il parco divertimenti Cinecittà World precisa che “l’episodio non è avvenuto all’interno del parco di Cinecittà World né in un terreno di proprietà del parco stesso”.

Inoltre “l’episodio, in base ai rilievi dell’autorità competente, non coinvolge a nessun titolo il parco, alcun dipendente o collaboratore dello stesso”.