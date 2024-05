Spari a Misterbianco vicino Catania dove un uomo è stato gambizzato davanti a un bar in pieno centro

Colpi di pistola nel centro di Misterbianco, nel Catanese, dove un uomo è stato gambizzato davanti agli attoniti avventori di un bar del centro. Secondo gli investigatori, l’uomo con la pistola e la sua vittima si conoscono. Esclusa, al momento, la pista malavitosa.

Uomo gambizzato a Misterbianco

Gli spari sono stati esplosi davanti a un bar di via Giacomo Matteotti scatenando il panico in strada e fra i clienti dell’esercizio.

Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate. Secondo i racconti raccolti dai carabinieri di Misterbianco e del comando provinciale di Catania, un uomo è arrivato a bordo di un’auto forse guidata da un’altra persona.

Fonte foto: Tuttocitta.it

Misterbianco è un comune di quasi 50.000 abitanti alle porte di Catania.

L’uomo è sceso dall’auto, si è avvicinato con fare minaccioso alla vittima e ha esploso almeno tre colpi di pistola. Poi è andato via a bordo della stessa auto.

Il posto è stato raggiunto anche dai sanitari del 118 che hanno stabilizzato il ferito sul posto per poi portarlo in codice rosso al più vicino pronto soccorso.

L’uomo gambizzato è un imbianchino di mezza età. Le modalità dell’attacco, avvenuto in una zona molto frequentata, hanno fatto immediatamente pensare a un agguato di stampo mafioso, forse volto a lanciare un messaggio a terzi.

I due si conoscevano

Molto presto però gli investigatori hanno appurato che i due in realtà si conoscevano. Alla base dei fatti ci sarebbero infatti delle vecchie ruggini. Pare che i due uomini qualche mese fa abbiano avuto una violenta discussione.

Ferito fuori pericolo

La vittima non è in pericolo di vita. Oltre che alle gambe ha riportato ferite anche alle mani, con le quali ha forse cercato di farsi scudo. La procura di Catania ha aperto un’inchiesta. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Il sospettato, indicato dalla stessa vittima, è stato portato in caserma per essere ascoltato.

Davanti al bar è entrata in azione la Sezione Investigativa Scientifica (Sis) dell’Arma per effettuare i rilievi.