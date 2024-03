Sparatoria per le strade di Roma in zona Magliana: gambizzato un uomo di 56 anni in via Pian Due Torri

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Sparatoria tra le vie di Roma, in zona Magliana. Un 56enne è stato ferito da un colpo di pistola in strada, in via Pian Due Torri: l’allarme è partito da una residente che ha sentito lo sparo e ha successivamente notato il ferito riverso nel sangue. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

La sparatoria in zona Magliana a Roma, in via Pian Due Torri

L’episodio è avvenuto intorno alle 9 del mattino, come riportato da RomaToday: la vittima, un 56enne di professione elettrauto, è stato ferito in via Pian Due Torri tra i civici 39 e 41.

A dare l’allarme è stata una residente: così è partita la chiamata al numero unico per emergenze.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’uomo è stato ferito a Roma in via Pian Due Torri, in zona Magliana

Sul posto sono giunti 118, i carabinieri e la polizia di Stato, che sta indagando insieme alla squadra della scientifica.

L’uomo portato in ospedale in codice rosso

L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale San Camillo in codice rosso.

Non sarebbe in pericolo di vita.

La vittima, operata, sarà piantonata e ascoltata nelle prossime ore.

Le ipotesi

L’ipotesi è che a sparare siano stati due uomini a bordo di un’auto. Avrebbero agito a colpo sicuro, ferendo il 56enne, per poi fuggire.

Non è esclusa la pista di una gambizzazione effettuata dai criminali come segnale di avvertimento. Al momento ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti.

La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della strada.