Precipita dal sesto piano a Chivasso vicino Torino ma sopravvive: attenuata la caduta, è grave

Un uomo di 40 anni è precipitato dal sesto piano di un edificio a Chivasso, vicino Torino, riuscendo a sopravvivere al pericolosissimo impatto. Il 40enne, di nazionalità russa, sarebbe caduto nel vuoto dal balcone della propria abitazione, ma grazie all’impatto momentaneo con alcuni ostacoli sarebbe riuscito a ridurre la velocità di avvicinamento al suolo, evitando la morte sul colpo. Attualmente l’uomo è sopravvissuto ma si trova in gravi condizioni in ospedale.

La dinamica della caduta

L’edificio dal quale l’uomo di 40 anni è precipitato è situato vicino all’area industriale Pi.Chi, in via Caluso, a Chivasso, provincia di Torino.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Chivasso, la caduta è stata attenuata prima da un cavo elettrico e poi da un’auto parcheggiata proprio sotto il palazzo.

Fonte foto: Tuttocittà L’episodio è avvenuto nella zona industriale di Chivasso

Sarebbe quindi stato proprio l’aver impattato con questi ostacoli, di fatto, ad aver dato un’opportunità di sopravvivenza al’uomo, considerando la ragguardevole altezza dalla quale era precipitato.

L’allarme e i soccorsi

Sono stati i residenti dell’edificio a chiamare subito i soccorsi, dopo essere stati allarmati dal forte rumore dell’impatto.

Il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul posto. Nonostante le gravi condizioni, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

L’intervento e le sue condizioni

Dopo il primo intervento a Chivasso, il 40enne è stato trasferito all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

I carabinieri di Chivasso stanno indagando sulla dinamica dell’incidente per accertare le cause che hanno portato alla caduta dell’uomo da una simile altezza.

Una donna precipitata a Savona

L’incidente di Chivasso segue un episodio simile di pochi giorni fa, avvenuto a Savona, dove una donna è precipitata dal balcone della sua casa, facendo un volo di quattro piani.

L’incidente è avvenuto alle 6 del mattino del 7 giugno nel quartiere Lavagnola, sconvolgendo l’intera comunità. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, purtroppo la donna è deceduta sul colpo.

Il caso simile a Torino

Lo scorso 18 febbraio, invece, un uomo di 65 anni è precipitato dalla finestra della sua abitazione a Torino. Anche in questo caso, malgrado l’intervento dei soccorsi, l’uomo è deceduto.

Episodi del genere non permettono di escludere la possibilità di un gesto estremo volontario. In merito all’incidente di Chivasso, bisognerà attendere gli approfondimenti delle indagini per accertarsi di cosa sia accaduto.