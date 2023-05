Morto uomo precipitato dalla Torre di Tor Bella Monaca a Roma: volo dal 4° piano, cercava un nido di uccelli

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Drammatico incidente nella serata di giovedì 25 maggio a Tor Bella Monaca, quartiere orientale di Roma. Un uomo di 59 anni ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto, dal quarto piano di un palazzo. In base alle prime ricostruzioni, la vittima stava cercando raggiungere un nido di uccelli, manovra che lo ha portato a perdere l’equilibrio e rovinare nel vuoto, morendo sul colpo.

Precipitato dalla Torre di Tor Bella Monaca

L’incidente è avvenuto intorno alle 21:30 di giovedì 25 maggio, presso la Torre di viale Santa da Rita da Cascia 20.

Le forze dell’ordine intervenute sul luogo sono state i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, insieme alla compagnia e al nucleo investigativo di Frascati, incaricati di effettuare i rilievi tecnico-scientifici.

L’autopsia per escludere assunzione di alcol e droga

Il medico legale è intervenuto, inoltre, per valutare le circostanze della morte del 59enne. Il suo corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico.

L’analisi sarà finalizzata, in particolare, a determinare se l’uomo si trovasse in uno stato di alterazione psicofisica al momento dell’incidente.

Si è arrampicato sulla grondaia per raggiungere un nido

Testimoni oculari, tra cui alcuni familiari presenti sul luogo, avrebbero riferito che l’uomo stava cercando di raggiungere un nido di uccelli.

L’uomo di 59 anni avrebbe lasciato l’abitazione al quarto piano, arrampicandosi mediante la canaletta di scolo dell’acqua piovana.

Purtroppo, mentre cercava di raggiungere il nido dei volatili, l’uomo avrebbe afferrato un’antenna che non ha retto il suo peso. Il 59enne avrebbe quindi perso fatalmente l’equilibrio, cadendo da un’altezza considerevole.

Il bambino di 5 anni precipitato a Poggibonsi

Non si tratta dell’unico caso della giornata che riguarda una drammatica caduta nel vuoto. Sempre giovedì 25 maggio, a Poggibonsi, vicino Siena, un bambino di soli 5 anni è precipitato dalla finestra della sua camera, mentre era in casa con il fratello più grande. Il piccolo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime.

Soltanto alcuni giorni prima, inoltre, la comunità di Oviedo in Spagna era stata scossa dalla storia delle due gemelline di 12 anni, morte insieme dopo una tragica caduta nel vuoto. Una vicenda che per la sua particolarità è andata oltre i confini spagnoli, provocando commozione in tutto il mondo.