Federico Pirro morto in casa sua a Bari: il professore era un esperto della storia dell'industria pugliese

Il mondo della cultura è in lutto per il decesso del professore Federico Pirro, morto all’età di 78 anni. Insegnava storia dell’Industria presso il Dipartimento Fless dell’Università di Bari.

Cosa si sa sulla morte di Federico Pirro

Come riportato da La Repubblica, Federico Pirro è morto mentre si trovava nella sua abitazione nella città di Bari.

Il professore aveva 78 anni.

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha espresso il suo cordoglio per la morte di Federico Pirro.

Il cordoglio del sindaco di Bari Vito Leccese per Federico Pirro

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha ricordato Federico Pirro in una nota: “Con la scomparsa di Federico Pirro la città perde un fine analista delle dinamiche economiche e industriali che hanno interessato il nostro territorio e l’intero Mezzogiorno negli ultimi 40 anni. Federico Pirro, docente di Storia dell’Industria dell’ateneo barese, è sempre stato un punto di riferimento per gli amministratori locali e regionali, nella definizione delle politiche e delle programmazioni sui temi del lavoro e dello sviluppo”.

Il primo cittadino ha poi aggiunto: “”Ci mancheranno molto la sua competenza, la sua professionalità, la sua grande passione e la sua immensa disponibilità. Ai suoi familiari e all’Università di Bari giunga il cordoglio mio personale e della città”.

Chi era il professore Federico Pirro

Come si legge sul suo curriculum pubblicato sul sito di UniBa, dal 1977 Federico Pirro ha ricoperto incarichi di presidente, vicepresidente e consigliere d’amministrazione di società pubbliche e private operanti nei comparti del finanziamento alle imprese, della meccanica, del turismo e dell’edilizia.

Ha anche collaborato per anni come editorialista con diverse testate giornalistiche, da “Il Corriere del Mezzogiorno” a “Il Sole 24 Ore”, passando per “La Gazzetta dell’Economia”, “Il Nuovo Quotidiano di Puglia” e le riviste “Bari Economica” della Camera di Commercio di Bari e “Taranto Industria” della Confindustria di Taranto.

Ha inoltre curato cicli di trasmissioni televisive su piccole e medie industrie localizzate in Puglia.

Federico Pirro è anche l’autore di vari volumi come “Il laboratorio di Aldo Moro” (Dedalo Edizioni 1983), “Il Mezzogiorno fra utopia e realtà” (Dedalo Edizioni 1984), “Stato industria e società in Terra di Bari (1943-1970)” (Edizioni dal Sud 1989), “Studi sullo sviluppo industriale nell’Italia del Sud 1993-2009” (Cacucci Editore 2010).