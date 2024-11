Morto Guido Compagna, storico giornalista del Sole 24 Ore che lavorò con Montanelli: la data dei funerali

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Guido Compagna, storico giornalista e penna de Il Sole 24 Ore, è morto all’età di 78 anni. La sua carriera, contraddistinta dalla passione per la professione, lo ha portato a raccontare per decenni le vicende politiche e sindacali italiane. Conosciuto per la sua ironia e il suo approccio colto, lascia un’eredità importante nel panorama del giornalismo italiano. I funerali si terranno a Roma.

La notizia della morte di Guido Compagna arriva dalle pagine del Sole 24 Ore. Stimato per il suo approccio rigoroso e per il suo stile narrativo, Compagna è stato un protagonista del giornalismo politico italiano per oltre 30 anni.

Tra i suoi colleghi di giornale, dove ha lavorato per decenni, viene oggi ricordato per la sua intelligenza vivace e la profonda conoscenza del mondo politico e sindacale.

Fonte foto: Facebook Guido Compagna In foto Guido Compagna alla maratona di New York

Autore di diversi articoli e libri, tra cui Quando eravamo liberali e socialisti, Compagna ha raccontato la politica italiana, tra i momenti migliori e il suo declino.

Chi era: la carriera

Nato a Napoli, Guido Compagna ha studiato al liceo Umberto e in seguito ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza. Dopo i primi passi nella Voce repubblicana e in altre testate, nel 1980 è entrato a far parte del Sole 24 Ore, dove ha seguito le dinamiche sindacali e politiche per molti anni.

Nel corso della sua carriera, ha lavorato con grandi nomi del giornalismo italiano, tra cui Indro Montanelli, che apprezzava la sua capacità di sintesi e il suo spirito critico.

Il giornale è stato per lui una seconda casa fino alla pensione, ma Compagna non ha mai smesso di interessarsi alla politica e al giornalismo, anche negli ultimi anni della sua vita. Oltre alla scrittura, Guido Compagna amava il tennis, una passione che ha coltivato con lo stesso entusiasmo che metteva nel lavoro.

La data dei funerali

I funerali di Guido Compagna si terranno martedì 26 novembre alle ore 15:00 nella Basilica di San Martino ai Monti al Colle Oppio.

La famiglia, composta dalla moglie Elena e dalla figlia Margherita, alla quale va il cordoglio di tutti coloro che conoscevano Compagna, non ha commentato l’evento, chiedendo il rispetto della privacy nel momento di lutto.