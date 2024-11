Angelina Jolie e Alessandro Baricco, retroscena sugli spaghetti al primo incontro: "Lei ha reso tutto facile"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Angelina Jolie e Alessandro Baricco, ospiti del Torino Film Festival, hanno raccontato come è nato “Without Blood”, film scritto, diretto e prodotto (con Fremantle) dall’attrice, adattamento del romanzo breve “Senza sangue” del 2002 dello scrittore italiano.

Da Senza sangue a Without Blood: come è nato il film

Angelina Jolie, in alcune dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera, ha raccontato: “Sono un’ammiratrice da tanto di Alessandro, scrive quasi come un regista, con tale chiarezza, e in un linguaggio cinematografico. Ho cercato di restare il più fedele possibile alla scrittura originale. È uno studio sull’umanità di ciascuno di noi”.

Baricco ha aggiunto: “Angelina mi scrisse una mail, era come se l’avessi ricevuta da Jessica Rabbit o da Topolino, non credevo che esistesse. È stato il testo più bello che ho letto come comprensione, dolcezza, intelligenza. La conservo come una delle lettere più belle ricevute in vita mia“.

Angelina Jolie e Alessandro Baricco al Torino Film Festival.

L’incontro a Los Angeles tra Angelina Jolie e Alessandro Baricco

Angelina Jolie e Alessandro Baricco si sono incontrati per la prima volta a Los Angeles, a casa dell’attrice. Lo scrittore ha raccontato: “Lei ha reso tutto facile. Si è messa a cucinare un piatto di spaghetti“.

Il ricordo di Angelina Jolie: “Un’americana che cucina gli spaghetti a un italiano, vi rendete conto? Ho avuto un atteggiamento di grande umiltà, ho cercato di ascoltare le pagine scritte e di entrare nella mente di Alessandro, sulle questioni del libro e sulla loro complessità. Qui non si trovano buoni o cattivi”.

La trama del libro Senza sangue di Baricco e il film Without Blood

La trama del libro “Senza sangue” di Baricco è la seguente: “Manuel Roca e i suoi due figli vivono in una vecchia fattoria isolata nella campagna. Un giorno quattro uomini su una vecchia Mercedes imboccano la strada polverosa che conduce alla loro casa. Come se stesse aspettando da sempre questo momento, Manuel Roca non perde un attimo e chiama a sé i due figli. Qualcosa di terribile e indescrivibile sta per accadere; qualcosa che sconvolgerà irrimediabilmente la vita di tutti, soprattutto quella della piccola Nina”.

Sul film “Without Blood”, all’evento a Torino, Alessandro Baricco ha detto: “I libri devono scomparire nei film, si deve solo respirare cinema, dimenticare che c’era un romanzo prima. È un’opera di Angelina Jolie, e così deve essere vissuta. Ma nel film c’è un colore, che è il mio”.

Ancora Baricco, sulla prima volta sul set di “Without Blood”: “Angelina sotto una tenda scura ci ha fatto vedere un pezzo del film già montato. Ci siamo commossi tutti“.