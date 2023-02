Torino, 65enne cade dalla finestra e muore: si ipotizza un gesto volontario

Tragedia a Torino. Questa mattina, sabato 18 febbraio, un uomo di 65 anni è precipitato dalla finestra in via Barletta. Inutili i soccorsi. I carabinieri giunti sul posto stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Torino, 65enne cade dalla finestra e muore

Le informazioni sono ancora in divenire.

Questa mattina, sabato 18 febbraio, un uomo è precipitato dalla finestra della sua abitazione in via Barletta, a Torino.

La notizia è riportata dalla stampa locale e per il momento non è possibile ricostruire l’accaduto. Secondo ‘Torino Today’, per esempio, si tratterebbe di una donna anziché di un uomo.

L’arrivo dei soccorsi e l’ipotesi del gesto volontario

Subito dopo l’accaduto sul posto, al civico 166 di via Barletta, sono arrivati i soccorritori insieme ai carabinieri ma per il 65enne non c’era più niente da fare.

Secondo ‘Quotidiano Piemontese’ si sta considerando l’ipotesi del gesto volontario.

I precedenti a Napoli e Cassino

