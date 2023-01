Cassino, ragazza chiede aiuto e si getta dalla finestra da 5 metri d'altezza: presa al volo dai passanti

Giallo a Cassino, dove una ragazza si è gettata dalla finestra, da un’altezza di circa 5 metri, dopo aver chiesto aiuto. La ragazza è stata presa al volo da alcuni passanti, ma ha riportato delle ferite.

Cosa è successo

La ragazza, poco più che 30enne, originaria della provincia di Forlì e residente a Cassino ormai da diversi anni, ha richiamato l’attenzione dei passanti chiedendo aiuto a gran voce. Poi, come riportato da ‘Il Messaggero’, si è messa in piedi sul davanzale della finestra.

Alcuni passanti si sono prontamente posizionati sotto la finestra nel tentativo di fare da “cuscino” nell’eventualità in cui la ragazza si fosse gettata. Così è successo poco dopo. I passanti sono riusciti a prenderla al volo. La ragazza ha riportato alcune ferite ed è stata portata all’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Perché la ragazza si è gettata dalla finestra?

Quando sono arrivati gli uomini del personale del 118, la 30enne non è riuscita a qualificarsi. Continuava a chiedere aiuto anche agli agenti di Polizia, che hanno tentato di rassicurarla. Solo la ragazza potrà chiarire i motivi del suo gesto.

Alcune persone del posto, stando a quanto riferito da ‘Il Messaggero’, hanno raccontato che non era la prima volta che da quell’abitazione si udivano urla in pieno giorno. All’interno dell’abitazione, nel momento in cui si sono svolti i fatti, era presente anche un uomo, che però non ha saputo spiegare il motivo per cui la ragazza si sia gettata dalla finestra.

La versione dell’uomo che era in casa con la ragazza

Stando alla versione dei fatti dell’uomo riportata da ‘Il Messaggero’, lui, quando la ragazza si è gettata giù dalla finestra, sarebbe stato in un’altra stanza. Non avrebbe sentito le urla e si sarebbe accorto solo dopo di quanto accaduto.

Gli agenti del commissariato di Polizia hanno ascoltato tutte le persone presenti. L’uomo, che avrebbe una relazione con la ragazza, iniziata da pochi mesi, è stato ascoltato solo per verbalizzare la sua testimonianza, senza la presenza dei suoi legali. Al momento le indagini sono all’inizio e non risultano persone iscritte nel registro degli indagati.