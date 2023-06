Morta dopo essere caduta dal balcone di casa a Savona: volo dal quarto piano, non si esclude il suicidio

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Le informazioni sono ancora incomplete e frammentarie. Una donna è precipitata dal balcone della sua casa a Savona e ha fatto un volo di quattro piani. Il fatto è avvenuto alle 6 di mattina del 7 giugno nel quartiere Lavagnola, e l’intera città è sotto choc. A nulla sono servite le manovre di soccorso dei volontari del 118 accorsi subito dopo l’accaduto: la donna è morta sul colpo.

Donna cade dal balcone e muore dopo un volo di 4 piani

La notizia è riportata da ‘La Stampa’ e ‘Il Secolo XIX’. Il fatto è avvenuto intorno alle 6 della mattina del 7 giugno.

Una donna è caduta dal balcone della sua abitazione in via Garroni, nel quartiere Lavagnola di Savona. Ha fatto un volo di quattro piani.

Una donna è morta dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione a Savona

Dopo aver impattato sul suolo, la donna è morta.

Per il momento non è dato conoscere l’età della donna né è possibile ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

I soccorsi e l’ipotesi del suicidio

Come scrive anche ‘Tag 24’, sul posto sono subito intervenuti i soccorsi dell’unità Oro Mare, ma per la donna non c’era più niente da fare.

Sul luogo dell’accaduto sono arrivati anche i poliziotti che in questo momento stanno indagando per ricostruire le dinamiche dell’episodio.

I quotidiani locali riportano che non si esclude l’ipotesi del gesto volontario.

Gli altri casi in Italia

IL 17 aprile a Frosinone ha avuto luogo un caso analogo.

Una pensionata di 73 anni, ex professoressa, è precipitata dal balcone del terzo piano della palazzina di via Brighindi dove abitava. Gli inquirenti hanno valutato la possibilità dell’incidente domestico.

La vicenda che ha scosso maggiormente l’opinione pubblica, ricordiamo, è il caso di Veronica Amistadi. La donna, 41 anni, si è gettata dal ponte di Mostizzolo a Cles, in provincia di Trento, insieme al figlio di 4 anni nella notte tra il 20 e il 21 maggio.

I loro corpi erano stati rinvenuti nel torrente Noce all’alba. Prima di togliersi la vita, Veronica aveva lasciato la macchina sul ponte e per questo alcuni passanti insospettiti dalla presenza dell’auto avevano allertato le autorità

Al suo funerale l’ex compagno ha rivolto parole d’amore sia alla donna che al bambino.