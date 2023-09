SONDAGGIO - Dl criminalità, il Governo vuole togliere lo smartphone ai minori che commettono reati: è giusto?

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Contrastare la delinquenza tra i giovanissimi. Il Governo Meloni è al lavoro sulla bozza del decreto Criminalità, le prime indiscrezioni sul documento sono state diffuse mercoledì 6 settembre. Tra le misure principali l’avviso orale – con convocazione da parte del questore, che scenderebbe dai 18 ai 14 anni. Qualora il soggetto venisse condannato anche con sentenza non definitiva per delitti contro la persona e il patrimonio, o per reati che coinvolgono armi e droga, il questore potrebbe proporre al tribunale il divieto di utilizzare “piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari”, quindi smartphone.

Inoltre, il Dl prevede che il minore di almeno 14 anni possa essere sottoposto alla procedura di ammonimento da parte del questore, con la possibilità per quest’ultimo di convocarlo “unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale”. Nei confronti di chi “era tenuto alla sorveglianza del minore o all’assolvimento degli obblighi educativi è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Poi il passaggio sul “percorso di rieducazione del minore” nel caso di reati per i quali è prevista la pena non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione, per un periodo compreso da uno a sei mesi.

Infine, il rischio di scontare fino a due anni di carcere “chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione obbligatoria“.

Limitatamente al capitolo relativo al divieto di utilizzare il cellulare, che ne pensate? La trovate una misura giusta? Dite la vostra nel nostro sondaggio.

IMPORTANTE: se il sondaggio non viene visualizzato nella modalità corretta clicca qui.

Il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.