Pavimento dell'ex convento crolla durante matrimonio a Pistoia: ci sono decine di feriti, alcuni gravi

Mentre si festeggiava il matrimonio di una coppia della provincia di Firenze, si è verificato il crollo di un pavimento nell’ex convento di Giaccherino a Pistoia. Molti fra i 170 invitati sono rimasti feriti, di cui almeno 5 sarebbero in condizioni gravi. Il posto è stato raggiunto da circa 100 soccorritori.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato 13 gennaio. Il crollo si è verificato in un ex istituto religioso oggi adibito a locale per le feste che si trova in località Pontelungo, alla periferia sud-ovest di Pistoia.

Parte degli invitati era già andata via, ma altri si trovavano ancora in sala e stavano ballando.

La dinamica dell’incidente

A un certo punto il terreno è franato sotto ai loro piedi e si sono ritrovati al piano terra, coperti da calcinacci e detriti.

Parte del pavimento del primo piano è venuta giù, aprendo una voragine di circa 3 metri di diametro. I malcapitati hanno così fatto un volo di 4 metri.

La conta dei feriti è andata modificandosi col passare delle ore. L’ultima stima parla di 64 persone ferite, di cui 5 in codice rosso. 10 sono in codice giallo e 49 sono finiti al pronto soccorso in codice verde.

Fra le persone medicate ce ne sono diverse che hanno riportato fratture di varia entità. Nessuno è fortunatamente in pericolo di vita.

I feriti sono stati distribuiti fra gli ospedali di Pistoia, Careggi e Prato.

Anche una donna incinta fra i feriti

Fra le persone cadute nel vuoto ci sarebbe anche una donna incinta al settimo mese di gravidanza.

Il posto è stato immediatamente raggiunto da operatori del 118, forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

La situazione è stata costantemente monitorata dal presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha dato aggiornamenti via social e dall’assessore alla Protezione civile Alessio Bartolomei.

Il posto è stato raggiunto anche dal sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi.