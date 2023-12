Crolla solaio e donna precipita col letto al piano di sotto a Roma: ricoverata in gravi condizioni

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

A Roma, in zona Quartiere Africano, una donna di 76 anni è precipitata col suo letto al piano di sotto a causa del crollo di un solaio. La 76enne è stata ricoverata in gravi condizioni di salute.

Cosa è successo a Roma

L’episodio è avvenuto attorno alle mezzanotte tra venerdì 1° e sabato 2 dicembre, in una palazzina situata in viale Eritrea 36.

Come riportato da ‘La Repubblica’, il pavimento della camera da letto della donna è crollato all’improvviso e la 76enne è precipitata con il suo letto dal settimo piano dentro l’appartamento del piano sottostante. Fortunatamente, in quel momento nella camera sottostante non era presente nessuno.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il crollo è avvenuto in una palazzina in viale Eritrea 36, nel Quartiere Africano, a Roma, nella notte tra venerdì 1° dicembre e sabato 2 dicembre.

Come sta la donna

I Vigili del Fuoco e la Polizia locale hanno estratto la donna dalle macerie. L’anziana ha riportato diverse contusioni ed è stata ricoverata in gravi condizioni di salute in terapia intensiva.

Le ipotesi su quanto avvenuto a Roma

Il boato che è seguito al cedimento ha risvegliato tutti i condomini. Sei inquilini della palazzina in cui si è verificato il crollo sono stati sgomberati allo scopo di consentire lo svolgimento delle operazioni di verifica della staticità del condominio. Sono stati accolti in casa di parenti o amici per la notte tra venerdì e sabato.

L’ottavo e il nono piano della palazzina sono stati dichiarati agibili ma nel resto degli appartamenti della scala interessata dal cedimento sono state trovate delle crepe.

Per spiegare quanto avvenuto a Roma nella notte tra venerdì e sabato, al momento, ci sono diverse ipotesi sul tavolo, dal cedimento strutturale del palazzo (costruito attorno agli anni Cinquanta) a una possibile ristrutturazione fuorilegge in uno degli appartamenti. Intanto, le due abitazioni del sesto e settimo piano sono state poste sotto sequestro.