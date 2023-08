Si schianta contro un'auto in sosta nella notte a Villafranca padovana e resta incastrata tra le lamiere

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una macchina parcheggiata. È il resoconto dell’incidente che si è consumato a Villafranca padovana, in provincia di Padova. Alla guida dell’auto c’era una ragazza di 28 anni che, in seguito all’incidente, è rimasta intrappolata tra le lamiere della sua vettura. Adesso la 28enne si trova ricoverata in ospedale.

Lo schianto contro l’auto in sosta

L’incidente si è verificato intorno alla mezzanotte, tra il 23 e il 24 agosto, a Villafranca padovana, in provincia di Padova.

Per la precisione lo schianto è avvenuto in via Sacco dove la 28enne che era alla guida della sua vettura, ne avrebbe improvvisamente perso il controllo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Villafranca padovana, il Comune in provincia di Padova dove si è consumato l’incidente

È così che la macchina della ragazza sarebbe finita per scontrarsi con un’auto parcheggiata. La 28enne è rimasta incastrata tra le lamiere fino all’arrivo dei soccorsi.

Incastrata tra le lamiere della macchina per un’ora e mezzo

A raggiungere via Sacco, dove è avvenuto l’incidente, sono stati i vigili del fuoco del comando di Padova i quali hanno dovuto cercare di estrarre la ragazza dalle lamiere dell’auto.

L’impatto subito dalla vettura, infatti, deve essere stato violento perché la 28enne non è riuscita ad uscire dalla sua auto. L’intervento dei vigili del fuoco per estrarla dalla macchina è durato circa un’ora e mezzo, terminando intorno all’1:30 di notte.

Sul posto, anche i soccorritori del 118 a cui la ragazza è stata affidata per i primi accertamenti medici dopo essere stata liberata dalle lamiere in cui era rimasta incastrata.

La ragazza non è in pericolo di vita

La giovane donna è stata subito trasportata in ospedale, dove adesso si trova ricoverata. Come riporta il quotidiano ‘PadovaOggi‘, dai primi accertamenti eseguiti, si esclude che la giovane sia in pericolo di vita.

Sempre stando alle informazioni diffuse dal giornale locale, inoltre, la ragazza sarebbe stata sottoposta ad accertamenti clinici per valutare lo stato psicofisico in cui versava al momento dell’incidente.

Sulla dinamica del sinistro non si hanno ancora abbastanza informazioni. Non si esclude che alla base dello schianto ci sia stato solo un errore di distrazione al volante oppure una velocità eccessiva.

Poche ore prima, vicino Reggio Calabria un 53enne ha perso il controllo della sua moto schiantandosi contro un palo. Le conseguenze in questo caso sono state peggiori, perché il motociclista è morto dopo l’impatto.