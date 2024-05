Tragico incidente in centro a Fermo: scooter con due persone a bordo si schianta, un morto e un ferito

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sulle strade di Fermo, nelle Marche. Nel pomeriggio di oggi, domenica 12 maggio, un uomo di circa 40 anni è morto in seguito a un incidente mentre era bordo del suo scooter. Grave anche un’altra persona che era in sella con lui.

L’incidente a Fermo che ha coinvolto uno scooter

L’incidente sarebbe avvenuto all’altezza della curva che si trova fra la Torretta e piazza Ostilio Ricci, sulla strada che poi sale verso piazza del Popolo. Lo riporta il Corriere Adriatico.

Il mezzo a due ruote, a bordo del quale si trovavano il 40enne e un’altra persona, avrebbe sbandato e sarebbe finito contro uno dei paletti in cemento che si trovano fra la strada e il marciapiede.

La tragedia si sarebbe consumata all'altezza della curva che si trova fra la Torretta e piazza Ostilio Ricci, a Fermo

Sul posto sono giunti la polizia stradale per effettuare i rilievi e un’ambulanza della Croce Azzurra di Porto San Giorgio.

Gli accertamenti su quanto accaduto sono tutt’ora in corso.

Un morto e un ferito

Il volo dal mezzo e il successivo impatto si sono rivelati fatali per uno dei due passeggeri. Per l’uomo di 40 anni, infatti, non c’è stato nulla da fare.

Grave invece l’altra persona a bordo, che è stata trasportata all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza.

L’incidente tra Borgomanero e Gozzan, in provincia di Novara

Sempre nella giornata di domenica 12 maggio, un altro incidente mortale si è verificato in provincia di Novara, tra Borgomanero e Gozzan.

Come riferito dal quotidiano La Stampa, un motociclista di 60 anni ha perso la vita dopo essere finito contro un’automobile per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Il centauro non ce l’ha fatta: dopo essere stato sbalzato dalla sella, ha riportato traumi mortali.