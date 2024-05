Incidente in scooter a Milano in zona San Siro: perde il casco battendo la testa, morto a 20 anni Francesco

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Morto a 20 anni dopo un incidente in scooter a Milano, in zona San Siro. Francesco S. ha perso il casco e battuto la testa dopo la perdita di controllo del mezzo nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 maggio. Inutili i soccorsi che lo hanno trasportato in ospedale con massima urgenza, con violento trauma cranico, al volto e a un braccio. Sembra un incidente autonomo, ora al vaglio le immagini di sorveglianza. Disposta l’autopsia e il sequestro dello scooter.

Francesco morto a 20 anni dopo un incidente in scooter a Milano vicino San Siro

Francesco S. è morto a 20 anni nella notte tra ieri, venerdì 10, e oggi sabato 11 maggio in un incidente in scooter in zona San Siro a Milano, in via dei Rospigliosi.

Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’evento, verificatosi intorno alle 2.30, come riporta l’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) citata da MilanoToday.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Via dei Rospigliosi a Milano, zona San Siro

Da una prima ricostruzione sembra però che la ruota dello scooter, un Honda Sh che Francesco guidava in direzione del centro, abbia urtato lo spartitraffico.

Nell’incidente in via dei Rospigliosi Francesco ha perso il casco e battuto la testa

Francesco nell’incidente in via dei Rospigliosi avrebbe perso il controllo del mezzo urtando al suolo e perdendo il casco nella caduta, dove ha battuto la testa.

Soccorso dal 118 e trasportato con massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, il 20enne non ce l’ha fatta: troppo gravi il trauma cranico, al volto e al braccio.

Sul posto sono immediatamente intervenute le autorità tra cui la polizia locale, accorsa per effettuare i rilievi necessari ad accertare la dinamica del sinistro, in cui non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Disposta l’autopsia e sequestrato lo scooter di Francesco

Il pm Luigi Luzi ha disposto l’autopsia e il sequestro dello scooter di Francesco S., il ragazzo di 20 anni morto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 maggio a Milano in un incidente.

Qualche informazione ulteriore potrebbe essere fornita dalle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso dell’area, ora al vaglio delle autorità.

Il 27 aprile un motociclista di 22 anni era morto in un incidente tra moto e auto a Guiglia, vicino Modena.