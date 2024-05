Incendio sull'autobus a Correggio vicino Reggio Emilia: studenti scampati alle fiamme per pochi minuti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Mattinata di paura a Correggio, vicino Reggio Emilia, dove un autobus che trasportava degli studenti è stato avvolto dalle fiamme. Fortunatamente, i giovani erano appena scesi dal mezzo quando è divampato l’incendio, che in poco tempo ha divorato il veicolo. Non ci sarebbero feriti né intossicati.

L’incendio sull’autobus a Correggio (Reggio Emilia)

Momenti di paura nella mattinata di oggi – mercoledì 15 maggio – per un autobus in fiamme poco prima delle 8 a Correggio, comune della provincia di Reggio Emilia, in Emilia-Romagna.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, un bus autosnodato di SETA (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari), fermo al terminal autolinee di piazzale Due Agosto, non distante dal centro cittadino, dalle scuole e dall’ospedale, ha improvvisamente preso fuoco.

Il post con il quale il comune di Correggio (Reggio Emilia) ha aggiornato i cittadini sulle conseguenze dell’incendio divampato su un autobus, avvolto dalle fiamme mentre era in sosta

Il mezzo, che aveva appena fatto scendere un corposo numero di studenti, era in attesa presso la piazzola prima di riprendere i passeggeri e proseguire con la sua corsa. Immediato l’arrivo dei soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi per il mezzo in fiamme

Nel giro di poco tempo, sul luogo dell’incendio sono accorsi i vigili del fuoco, con le squadre partite da Reggio Emilia e dalla vicina Carpi, un’ambulanza della Croce rossa, un’automedica da Novellara, gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri.

I vigili del fuoco accorsi sono prontamente riusciti a domare le fiamme, anche se l’incendio ha quasi completamente divorato il mezzo, ridotto ormai a un ammasso di lamiere carbonizzate.

Fortunatamente, nonostante la grande affluenza nella zona durante la mattinata, con un continuo passaggio di studenti e pendolari, non ci sono stati feriti né intossicati, con il personale medico accorso che non è dovuto intervenire.

Le fiamme divampate sul mezzo

Se non ci sono stati feriti lo si deve anche all’autista del mezzo, che una volta giunto al terminal avrebbe prima avvertito odore di fumo, per poi vedere le prime fiamme far quindi scendere velocemente tutti i passeggeri dall’autobus.

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno dapprima chiuso l’area, per motivi di sicurezza e per permettere ai vigili del fuoco di operare in tranquillità per spegnere le fiamme. Si sarebbe anche udita un’esplosione, dovuta probabilmente allo scoppio di uno pneumatico dell’autobus.

Sono ora in corso i rilievi e gli accertamenti necessari che permetteranno agli inquirenti di risalire alle cause che hanno portato alla nascita dell’incendio a bordo del mezzo.