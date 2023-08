Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo: 53enne morto vicino a Reggio Calabria

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragico incidente in provincia di Reggio Calabria. A Laureana di Borrello, nella piana di Gioia Tauro, un uomo di 53 anni è morto dopo aver perso il controllo della propria moto ed essere finito contro un palo.

La dinamica dell’incidente

Nella giornata di mercoledì un motociclista di 53 anni è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi del comune di Laureana di Borrello, lungo la strada provinciale 52 che attraversa il paese e la piana di Gioia Tauro.

Non sono ancora chiare le cause esatte del sinistro, ma le prime ricostruzioni riportano che l’uomo avrebbe perso in controllo del proprio mezzo, andando a schiantarsi contro un palo.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se ci siano altri mezzi coinvolti o se l’incidente sia stato causato interamente da un errore del motociclista stesso.

I soccorsi e il decesso dell’uomo

Una volta che gli automobilisti di passaggio hanno segnalato alle autorità quanto accaduto, sul luogo del sinistro si sono recate le forze dell’ordine e i soccorsi medici del Suem 118 per provare a salvare la vita alla vittima.

I sanitari scesi dall’ambulanza e i carabinieri del nucleo radiomobile di Gioia Tauro e della stazione di Laureana di Borrello però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 53enne.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto con il palo contro cui la motocicletta Honda che la vittima guidava si è schiantata sarebbe stato tale da causarne la morte sul colpo.

Il corpo sarebbe stato sbalzato dalla sella del mezzo e avrebbe impattato con il suolo dopo un volo di circa 30 metri. I traumi causati non hanno lasciato nessuna possibilità di intervento da parte dei medici.

Chi era l’uomo morto nell’incidente

Secondo quanto riportato dal sito di informazione locale ‘Il Corriere di Calabria’, che cita fonti dell’agenzia di stampa ‘ANSA’, la vittima dell’incidente di Lureana di Borrello aveva 53 anni ed era sposato e padre di due figlie.

L’uomo era residente nel comune di Crema, provincia di Cremona, in Lombardia, e stava trascorrendo le vacanze nella zona attorno alla provincia di Reggio Calabria, da cui la sua famiglia proveniva in origine.

La salma è stat trasportata all’obitorio del nosocomio di Polistena, in modo che i sanitari possano eseguire l’autopsia. Nelle stesse ore un altro incidente aveva coinvolto un motociclista causandone la morte ad Alessano, vicino a Lecce.