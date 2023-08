In moto contro un furgone a Bressanone: due motociclisti perdono la vita nel tragico schianto

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Drammatico incidente stradale a Bressanone. Due motociclisti sono morti in seguito allo scontro della moto su cui viaggiavano con un furgone. Inutili i soccorsi, ferito non in modo grave il conducente del mezzo.

Moto contro furgone a Bressanone

Come riporta Ansa, l’incidente si è verificato nella serata di domenica 20 agosto sulla Statale del Brennero all’altezza di Bressanone, in provincia di Bolzano.

Poco prima delle 20 c’è stato un violento scontro tra una moto e un furgone. Le cause e l’esatta dinamica dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente sulla Statale del Brennero all’altezza di Bressanone

Morta coppia di motociclisti

Ad avere la peggio sono state le due persone che erano in sella alla moto. Sono stati disarcionati dal violento urto e sono finiti sull’asfalto, morendo sul colpo. Secondo quanto riferisce Il Dolomiti, si tratta di una coppia di motociclisti della zona, un uomo di 57 anni e una donna di 58.

Solo ferite lievi invece per l’uomo al volante del furgone, trasportato in stato di choc all’ospedale di Bressanone per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti il 118 con tre ambulanze e l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri di Bressanone. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Altro incidente mortale in Trentino Alto Adige

Domenica di sangue sulle strade del Trentino Alto Adige: oltre ai due motociclisti è morta anche una terza persona in un altro incidente stradale avvenuto a poche di distanza.

Si tratta di un uomo di 57 anni che è morto nello scontro tra il suo scooter e un’auto avvenuto nel pomeriggio a Marco di Rovereto, in provincia di Trento. Grave la moglie di 55 anni che sedeva dietro: è stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale di Trento.