Motociclista di 55 anni muore in un incidente a La Spezia: lo schianto frontale in galleria, indaga la polizia

L’ennesima e drammatica tragedia della strada. Un motociclista di 55 anni ha perso la vita a La Spezia in un violento scontro avvenuto all’interno di una galleria. Per il centauro non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia.

Incidente in galleria a La Spezia, muore motociclista

Come riporta ‘Primo Canale’, le dinamiche sono ancora da accertare.

Nel pomeriggio di martedì 22 agosto un motociclista che stava percorrendo la Variante della Spezia si è scontrato con un altro veicolo all’interno della galleria Marinasco.

Un motociclista è morto nella galleria Marinasco lungo la Variante di La Spezia: si è scontrato con un'auto, aveva 55 anni

Come riporta ‘Repubblica’ lo schianto è stato frontale.

All’arrivo dei soccorritori, purtroppo per il centauro non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi e le indagini

Poco dopo l’incidente sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza della Misercordia di Pitelli e un’automedica, ma con scarse speranze di salvare il 55enne.

Per dinamiche ancora da accertare, per il centauro non c’è stato nulla da fare.

All’arrivo della polizia locale la strada è stata temporaneamente interdetta al traffico e gli inquirenti sono già al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche della tragedia.

Non si hanno notizie, per il momento, del conducente dell’altro veicolo coinvolto.

Chi era la vittima

Come riporta ‘Città della Spezia’, la vittima si chiamava Giordano Rapanà ed era un autotrasportatore che viveva a Mignego, in Lunigiana.

Dopo una breve carriera nei vigili del fuoco a La Spezia, Rapanà si era dedicato alla ristorazione sia nel capoluogo ligure che a Pontremoli, dove il 55enne aveva in gestione la pizzeria ristorante ‘Il testo’.

Giordano Rapanà lascia una moglie e tre figli.

Il precedente a Cividate Camuno

Una terribile incidente in galleria si è verificato recentemente anche a Cividate Camuno, in provincia di Brescia.

Il 28 luglio un’auto e un suv si sono scontrati nella una galleria Santo Stefano della ss 42, con un’Alfa Mito occupata da un 18enne schiantatasi su un Volkswagen Suv condotto da una coppia di 60enni.

Alla base dell’incidente potrebbe esserci stato un malore del 18enne alla guida dell’Alfa Mito, più gravi erano le condizioni della coppia in viaggio nella direzione opposta.