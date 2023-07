Incidente nella galleria della Statale 42 a Cividate Camuno, Brescia: schianto frontale tra auto e suv

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuovo grave incidente sulle strade italiane: è avvenuto lungo la Statale 42 in Valcamonica, nei pressi di Cividate Camuno. Un auto e un suv si sono scontrati e preoccupano ora le condizioni di una coppia di 63enni. Emersa una prima dinamica dei fatti.

Auto contro suv in galleria: la causa forse un malore

Stando a quanto riportato dalle cronache locali della provincia di Brescia, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 28 luglio 2023, nel territorio di Cividate Camuno. Nella galleria Santo Stefano della ss 42, c’è stato un grave schianto.

L’Alfa Mito di un 18enne di Piancogno è andata a schiantarsi frontalmente contro un suv Volkswagen T-Rok sul quale viaggiava una coppia di 63enni residenti in provincia di Cremona e diretti in Alta Valle.

Cividate Camuno si trova in Valcamonica, lungo la statale che porta verso Sondrio

Dalle prime ricostruzioni, è emerso che la causa dell’incidente sarebbe da imputare ad un malore che avrebbe colto il giovane ragazzo.

Preoccupano le condizioni dei 63enni a bordo del suv

Sul posto sono arrivati carabinieri della compagnia di Breno, elisoccorso del 118, Croce rossa e vigili del fuoco. Il bilancio al momento non sembra tragico come potrebbe sembrare dalle immagini diffuse, dove si vedono le due auto completamente distrutte.

Il 18enne non è grave ed è stato ricoverato in Poliambulanza. Preoccupano invece le condizioni dei 63enni a bordo del suv: lui è stato portato al Civile, lei invece al Giovanni XXIII di Bergamo. Nessuno dei due sarebbe però in pericolo di vita. La Statale 42 è stata inizialmente chiusa, quindi riaperta attorno alle 20 di questa sera.

Altro incidente in galleria nella giornata di oggi

È stata un’altra giornata nera sul fronte incidenti in Italia. In queste ore si è verificato un altro incidente in galleria, lungo la Statale 67 della Valle Seriana nel bergamasco – nei pressi del comune di Scanzorosciate. Anche in questo caso due auto si sono scontrate frontalmente. Coinvolti un giovane di 31 anni e una donna di 60. Entrambi sono stati portati in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni.

In mattinata, invece, si sono formati chiilometri di coda sull’autostrada A1 in seguito a un incidente stradale avvenuto fra Fidenza e Fiorenzuola. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che un camion, per cause che sono ancora al vaglio della Polizia stradale, ha urtato un mezzo di servizio che stava sfalciando l’erba sul new jersey.

In tutto sono rimaste coinvolte cinque autovetture, ma si segnala solo un ferito: l’operaio che si trovava a bordo del mezzo di servizio urtato dal camion sull’autostrada A1 è stato trasportato all’ospedale di Fidenza.