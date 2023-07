Incidente sull'autostrada A1 tra Piacenza e Fidenza: tir urta veicolo e finisce di traverso, traffico bloccato

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un incidente stradale ha causato caos e code sull’autostrada A1 nella mattinata di venerdì 28 luglio: il sinistro è avvenuto tra Fidenza (in provincia di Parma) e Fiorenzuola (nella provincia di Piacenza).

Cosa è successo sull’A1

Dalla ricostruzione dei fatti riportata dalla ‘Gazzetta di Parma’ è emerso che un camion, per cause che sono ancora al vaglio della Polizia stradale, ha urtato un mezzo di servizio che stava sfalciando l’erba sul new jersey.

Il mezzo pesante, dopo l’impatto, è finito di traverso lungo la carreggiata. Nell’incidente stradale sono rimaste coinvolte anche cinque autovetture.

Un ferito

L’operaio che si trovava a bordo del mezzo di servizio urtato dal camion sull’autostrada A1 è stato trasportato all’ospedale di Fidenza. Stando alle prime informazioni, ha riportato fortunatamente solo ferite di lieve entità.

Autostrada chiusa e ripercussioni sul traffico

In seguito all’incidente stradale avvenuto nel tratto di A1 compresa tra Fidenza e Fiorenzuola, Autostrade per l’Italia ha segnalato la momentanea chiusura del tratto di autostrada compreso tra Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Fidenza. L’entrata consigliata verso Bologna è quella di Fidenza.

Il tratto di autostrada A1 compreso tra il bivio con la complanare di Piacenza e Fidenza in direzione di Bologna, precedentemente chiuso a causa dell’incidente avvenuto all’altezza del km 84, è stato successivamente riaperto. Il traffico transita su tre corsie e si registrano 10 chilometri di coda in direzione di Bologna e 7 chilometri di coda in direzione di Milano, dove il traffico transita su due corsie.

La dinamica dell’incidente

L’agenzia ‘ANSA’ ha chiarito la dinamica dell’incidente stradale: un mezzo pesante ha sbandato e invaso la carreggiata opposta coinvolgendo anche cinque autovetture e un cantiere di lavoro, che era correttamente installato e segnalato.