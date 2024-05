Incidente sull'autostrada A2 e camion in fiamme tra Rogliano e Altilia vicino Cosenza: traffico rallentato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Traffico in tilt nel pomeriggio di giovedì 16 maggio sull’autostrada A2 del Mediterraneo che risulta paralizzata sia in direzione Nord che in direzione Sud a causa di un incendio che ha distrutto un camion adibito al trasporto di materiale vario.

Il mezzo pesante ha preso fuoco nei pressi di Rogliano (provincia di Cosenza), in un tratto di strada dove c’è un restringimento della carreggiata. L’incidente ha provocato code chilometriche.

Sul posto sono i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e il personale Anas per regolare la circolazione autostradale.

Secondo le prime informazioni rese note dalle testate locali, l’autista del camion andato a fuoco ha fatto in tempo a scendere dal mezzo pesante ed è riuscito a mettersi in salvo.

Traffico in tilt

Le autovetture e i veicoli leggeri sono deviati sulla ex Ss19 con uscita obbligatoria allo svincolo di Rogliano e rientro allo svincolo di Altilia.

I mezzi pesanti devono invece uscire a Cosenza Nord, proseguire sulla Ss107, sulla Ss18 e rientrare allo svincolo di Falerna. Segnalati problemi di traffico e lunghissime code.

I soccorsi

Ad operare sul luogo dell’incidente sono state le quadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme con supporto di Autobotte. Le operazioni sono iniziate alle 15 circa.

L’autista si è accorto in tempo dell’incendio ed ha accostato il mezzo, abbandonandolo prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme.

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo e hanno messo in sicurezza la zona.

Sul posto anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza.