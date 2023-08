Si lancia dal balcone insieme alle due figlie piccole: è giallo sulla dinamica e i motivi del gesto estremo

Una donna di 40 anni si è lanciata dal balcone della propria casa a Francofonte, in provincia di Siracusa, con le due figlie di pochi anni in braccio. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto, ma tutte e tre si trovano in ospedale in condizioni non preoccupanti.

La vicenda

I fatti sono avvenuti nella tarda serata di sabato 19 agosto nel centro di Francofonte, in provincia di Siracusa.

Una donna di 40 anni di origine tunisina si sarebbe lanciata dal primo piano della casa dove abita, tenendo tra le braccia le due figlie, una di 2 anni e l’altra di 2 anni e mezzo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Francofonte, in provincia di Siracusa, dove è avvenuta la tragedia

A dare l’allarme, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il compagno della donna.

Secondo le dichiarazioni dell’avvocato, invece, l’uomo non si trovava in casa in quel momento. La compagna sarebbe stata nell’abitazione insieme alle figlie e alle zie del compagno, che stavano in quel momento giocando con le bambine.

A un certo punto, la madre avrebbe afferrato a turno le figlie e le avrebbe lanciate giù dal balcone. Secondo questa versione, a chiamare i soccorsi sarebbero state, quindi, le zie.

Questa tesi, però, è in contrasto con il fatto che i vigili del fuoco, dopo essere stati allertati, hanno avuto il tempo di sistemare un materasso ai piedi dell’immobile.

I soccorsi del 118

La madre e le figlie sono state immediatamente e trasportate d’urgenza con un elicottero del 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Fortunatamente, sembra che le due bambine non abbiano riportato ferite gravi.

La madre nella caduta, atterrando parzialmente al di fuori del gonfiabile sistemato dai vigili, avrebbe riportato diverse fratture multiple.

Sul posto sono arrivati anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, nel tentativo di ricostruire la vicenda.

I motivi del gesto

La dinamica della vicenda non è ancora stata chiarita, ma sembrerebbe da escludere che si sia trattato di un incidente.

Secondo una ricostruzione dei fatti, la donna avrebbe tentato un gesto disperato dopo una lite con il marito, culmine di un malessere che la accompagnava da tempo. Sembra, infatti, che la 40enne avesse più volte manifestato l’intenzione di tornare nel suo paese di origine.

Una versione che è stata smentita dall’avvocato difensore del compagno, secondo cui, come detto, l’uomo non si trovava in casa nel momento in cui la donna ha deciso di lanciarsi nel vuoto.