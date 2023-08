Lascia le figlie di 10 e 15 anni agli imbarchi del porto di Napoli: padre ritrovato ubriaco dopo un'ora

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri per abbandono di minore: ha lasciato le figlie di 10 e 15 anni agli imbarchi del porto di Napoli ed è stato ritrovato dopo un’ora ubriaco.

Cosa è successo

Stando alla ricostruzione di ‘La Repubblica’, l’uomo, in vacanza a Napoli per Ferragosto e diretto alle spiagge ischitane, ha lasciato le figlie di 10 e 15 anni agli imbarchi giustificando l’allontanamento momentaneo con l’acquisto di una maschera da sub.

Dopo diversi minuti di attesa del ritorno dell’uomo, la figlia più grande ha chiamato il padre al telefono, che ha assicurato: “Sto arrivando, aspettatemi”. L’attesa si è prolungata fino a un’ora. Nel frattempo il traghetto è partito, senza la famiglia. Qualcuno, a quel punto, ha contattato il 112.

Fonte foto: iStock - ezypix I fatti descritti hanno avuto luogo al porto di Napoli.

L’intervento dei carabinieri

Ricevuta la segnalazione, i carabinieri della compagnia Centro sono arrivati sul posto. I militari hanno parlato con le figlie dell’uomo e chiesto loro una descrizione del padre. La più grande è stata molto precisa e in pochi minuti i carabinieri sono riusciti a rintracciare l’uomo.

Il ritrovamento dell’uomo

L’uomo, stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, è stato ritrovato dai carabinieri mentre ciondolava tra le banchine del porto borbottando frasi confuse, a centinaia di metri dalle figlie, in evidente stato di ubriachezza.

I carabinieri hanno poi rintracciato la madre delle due ragazzine e, su sua indicazione, le hanno affidate a un conoscente di Napoli. Il padre è stato denunciato per abbandono di minori.