Scossa di terremoto in Svizzera di magnitudo 4.2 sentita anche in Italia, epicentro tra Glarona e Svitto

La terra trema in Svizzera, ma il sisma si sente anche in Italia. La scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata alle 2.34 in territorio elvetico è stata avvertita anche in diverse aree del nostro Paese. Come comunicato dal Servizio sismico svizzero, la scossa è stata individuata sul Pragelpass, valico alpino che collega i cantoni di Glarona e Svitto nella Svizzera centrale. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a otto chilometri di profondità. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

La scossa tra i cantoni Glarona e Svitto

Secondo quanto riferito dall’istituto geofisico elvetico l’intensità del terremoto è stata di magnitudo 4.4. In seguito alla scossa è stato diramato un livello di pericolo 3 (arancione), che corrisponde a un rischio marcato secondo la definizione dei servizi specializzati pericoli naturali della Confederazione.

“Il Servizio sismico svizzero – si legge nella nota del Servizio sismico svizzero – ha registrato un terremoto nel cantone Svitto, approssimativamente a 6 km a sud-ovest di Wägitalersee. Il terremoto è avvenuto il 4 giugno 2024 alle ore 02:34:32. Probabilmente questo terremoto è stato percepito in tutta la Svizzera. Un terremoto di questa magnitudo può causare alcuni lievi danni nelle vicinanze dell’epicentro”.

Fonte foto: ANSA

Dettaglio di un sismografo durante la registrazione di una scossa di terremoto

Il terremoto in Svizzera

Stando a quanto riportato dalla rilevazione del Servizio sismico svizzero, il sisma sarebbe stato avvertito in quasi la totalità del Paese, fino a 100 chilometri di distanza. Tra i più grandi centri abitati in cui è stato percepito il terremoto ci sono le città di Zurigo, Lucerna, Winterthur e San Gallo.

Ogni anno in Svizzera vengono registrati fra i 1.000 e i 1.500 terremoti, 756 soltanto nell’anno in corso, ma soltanto tra i 10 e i 20 sono quelli sentiti dalla popolazione: si tratta in genere di scosse superiori alla magnitudo 2.5.

Come specificato dall’ente elvetico di geofisica del Politecnico di Zurigo ETH, terremoti come quello odierno possono causare danni minori in prossimità dell’epicentro. Attualmente, la polizia cantonale di Svitto ha dichiarato all’agenzia di stampa Keystone-ATS di non aver ricevuto alcuna segnalazione di conseguenze a cose o persone a seguito della scossa.

La scossa di terremoto in Giappone

Di intensità decisamente superiore la scossa di terremoto di magnitudo 5.9 in Giappone, registrata soltanto un giorno prima. Il sisma è stato individuato nella nella penisola di Noto, sulla costa centro-occidentale del Paese, alle 6.31 (ora locale) di lunedì 3 giugno.

La stessa area dell’isola di Honshu era stata colpita nel gennaio scorso da un terremoto che aveva provocato 230 vittime e 1.300 feriti.