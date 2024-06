Scossa di terremoto in Giappone di magnitudo 5.9 a Noto dove lo scorso gennaio erano morte oltre 230 persone

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.9, ha colpito il Giappone centrale con epicentro nella penisola di Noto, sulla costa centro-occidentale del Paese. Il sisma è stato registrato alle 6:31 ora locale (in Italia erano le 23:31). Secondo le informazioni diffuse, non risultano danni a cose o a persone.

Terremoto a Noto, in Giappone

Jma, l’Agenzia meteorologica giapponese, non ha diramato alcuna allerta tsunami. Si tratta della stessa area che lo scorso 1 gennaio era stata colpita da un devastante sisma che causò la morte di più di 230 persone.

Secondo l’Ingv il sisma si è verificato a una profondità di 48 km. Le coordinate esatte: latitudine 37.2850 e longitudine 137.4830.

Fonte foto: 123RF

La zona del Giappone colpita dal terremoto del 2 giugno 2024: la penisola di Noto sull’isola di Honshu nella prefettura di Ishikawa. L’area conta circa 1,14 milioni di abitanti ed è rinomata per i paesaggi e per la sua tradizione artigianale. La zona è apprezzata per il turismo rurale e la tranquillità.

Sulla scala di rilevazione giapponese, il terremoto di Noto ha raggiunto un livello del 5° grado, su un massimo di 7.

Altri terremoti poco dopo

Pochi minuti dopo, alle 6:40 ora locale, è stato registrato un secondo terremoto di magnitudo 4.8 con epicentro nella stessa zona, come rende noto l’agenzia Jma.

Ma il Giappone è noto per essere la terra più sismica del mondo: dalla forte scossa di 5.9 gradi all’alba del 3 gennaio, considerando l’ora italiana, il Giappone ha già sperimentato altri 12 terremoti. Il più forte è stato quello di magnitudo 4.8. Altre scosse hanno avuto una magnitudo compresa fra i 2.2 e i 3.7 gradi.

Ad essere colpita, nella maggior parte dei casi, sempre la penisola di Noto. Ma la terra ha tremato anche nella vicina baia di Toyama.

Il sisma di gennaio

La stessa penisola di Noto era stata colpita da un devastante sisma lo scorso 1 gennaio. In quell’occasione morirono oltre 230 persone.

La sequenza iniziò 4 minuti prima della scossa principale con un terremoto di magnitudo 5.7. Alle 7:10 (ora italiana) si verificò la scossa di magnitudo 7.6. (7 sulla scala giapponese, il massimo) mentre le persone stavano ancora festeggiando il capodanno.

Un minuto dopo la fortissima scossa, si manifesto uno tsunami con onde alte 6 metri. Oltre alle vittime si contarono 1.300 feriti e 3 dispersi.