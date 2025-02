Simone Cristicchi accusato di sfruttare la malattia della madre a Sanremo 2025: "L'ho chiamata, era scossa"

Simone Cristicchi ci è rimasto davvero male. Il giorno dopo aver portato sul palco di Sanremo 2025 la sua Quando sarai piccola, canzone dedicata alla madre affetta da Alzheimer, sui social diversi utenti lo hanno accusato di sfruttare la malattia per imporsi in gara. Gli stessi commenti hanno riguardato anche Fedez e la sua Battito, che invece parla della depressione. Il cantautore romano, decisamente meno avvezzo alle polemiche rispetto al rapper, ha manifestato tutta la sua incredulità rispetto alle accuse di speculazione: “Si commentano da sole“. E ha anche svelato di aver telefonato alla mamma, dopo aver lasciato il palco.

La risposta di Simone Cristicchi sulla malattia della madre

Durante la conferenza stampa di mercoledì 12 febbraio, il giorno dopo la prima serata del Festival, Simone Cristicchi ha sgranato gli occhi dopo una delle domande arrivate dai giornalisti.

Sui social, infatti, diversi utenti lo accusando di aver sfruttato la malattia della madre (affetta da Alzheimer) per partecipare – e magari vincere – a Sanremo 2025. Lui ha replicato così:

“Davvero dicono che ho sfruttato la malattia di mia madre? Addirittura. Non mi interessa, si commenta da solo. Io non ho bisogno di sfruttare nessun argomento. È vita autentica. La persona a cui ho dedicato la canzone era davanti alla tv e ha manifestato a modo suo. L’ho chiamata, era scossa, emozionata“.

L’emozione sul palco di Sanremo 2025 durante l’esibizione

Intervistato da LaPresse, il cantautore romano, classe 1977, ha confessato come sia stato “molto difficile e complicato arginare la mia emozione” dato che “non è facile per me cantare questo brano perché la persona a cui è dedicato è ancora in vita, era di fronte alla televisione ieri sera ed è mia mamma. Ho cercato di svuotare la mente, riportare la calma mentale, di portare a casa questa prima esibizione e devo dire di essere orgoglioso di avercela fatta”.

Non è la prima volta che Cristicchi commuove e si commuove a Sanremo: nel 2007 portò Ti regalerò una rosa, il cui testo consiste in una lettera di Antonio, un uomo con problemi psichiatrici, scritta a Margherita, ex ospite della struttura in cui è rinchiuso.

In quell’occasione la canzone vinse il Festival: “Avevo gli occhi lucidi per l’emozione, eppure quell’esibizione così imperfetta riuscì a sfondare e a bucare lo schermo. Credo che sia avvenuto anche ieri, di stare in equilibrio sull’emozione riuscendo ad arrivare alla fine, fare un bel respiro e dire ok ce l’ho fatta, vediamo adesso come vanno le altre serate. È un palco incredibile, magnetico. Si avverte l’energia di tutta la musica e la bellezza che si è manifestata lì sopra”.

Cristicchi ha poi spiegato come la penuria di artistici impegnati nel mercato discografico “dipenda molto da chi sceglie su quali artisti puntare”, dai “direttori artistici delle case discografiche” a “chi sceglie le playlist nelle radio” perché questi cantanti, “che portano messaggi sociali, impegnati e importanti, esistono, ci sono sempre stati. Sarebbe bello se ritornasse un po’ più di visibilità per loro. Deve esserci tutto, perché la musica è impegnata“.

“Vorrei fare il ministro della Cultura”

Infine, in un’intervista concessa a Vista, rispondendo alla domanda su quale Ministero volesse guidare se ne avesse la possibilità, Simone Cristicchi ha risposto:

“Farei il ministro della Cultura. Sono stato direttore artistico per tre anni di un teatro Stabile, che è quello dell’Abruzzo, ed è stata un’esperienza bellissima. Stare dietro le quinte, prendere le decisioni, scegliere su quale artista scommettere, quale spettacolo produrre o semplicmente scegliere il cartellone degli spettacoli. È una soddisfazione grande quando riesci a intercettare qualche talento che poi viene apprezzato anche dal pubblico che paga il biglietto”.