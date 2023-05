Scossa di terremoto a Davagna vicino Genova: magnitudo 2.3, avvertita in 5 regioni diverse

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Terremoto in Liguria. Un movimento tellurico ha causato una scossa di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter con epicentro vicino a Genova, avvertita in 5 regioni diverse. Non è la prima volta che la terra trema in Liguria nelle ultime 24 ore.

Il terremoto di Davagna

Questa mattina, attorno alle 11:32, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto significativa in Liguria.

L’epicentro sarebbe nei pressi del paese di Davagna, a circa 12 chilometri da Genova, mentre la profondità del movimento sarebbe di circa 9 chilometri sotto la superficie terrestre.

Fonte foto: 123RF

Secondo i primi dati disponibili, l’intensità delle scosse sarebbe attorno ai 2.3 gradi della scala Richter. Non ci sarebbero danni a cose o persone, ma sarebbero in corso alcuni rilevamenti per verificare la stabilità degli edifici nella zona dell’epicentro.

La scossa è stata sentita in 5 regioni diverse. Oltre alla Liguria, il terremoto è stato avvertito dal Piemonte alla Lombardia fino alla Toscana e all’Emilia Romagna, sconvolta in queste ore dal maltempo.

Le zone a maggior rischio sismico in Italia

L’Italia è un paese ad alto rischio sismico. Trovandosi alla convergenza di diverse faglie, è infatti soggetta sia a terremoti, che alla presenza di attività vulcanica.

La parte più a rischio in assoluto è la dorsale appenninica, con particolare enfasi nella sezione più meridionale, dall’Umbria alla Calabria. Pericolo alto anche per i comuni della parte nord orientale del Friuli Venezia Giulia.

La zona interessata dal terremoto questa mattina è in realtà a rischio molto basso, ma la parte occidentale della Liguria presenta criticità più elevate.

L’unica regione ad essere interamente considerata a rischio molto basso per i terremoti, la classificazione minore del sistema di zone sismiche italiano, è la Sardegna.

Gli altri terremoti degli ultimi mesi in Liguria

Non è la prima vola nelle ultime 24 ore che la terra trema in Liguria. Una scossa di terremoto molto più lieve, circa 1.2 gradi, è infatti stata registrata al confine tra la regione e la Francia.

Lo stesso comune di Davagna ha già fatto registrare, negli scorsi mesi, altri movimenti tellurici con scosse avvertite dalla popolazione.

Per il momento però il terremoto di questa mattina non sembra essere stato seguito da nessun altro movimento tellurico di assestamento significativo.