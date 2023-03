Scoppia un incendio nell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta: l'edificio avvolto da una nube di fumo nero

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Momenti di tensione all’ospedale di Caltanissetta, dove nella giornata di oggi, giovedì 9 marzo 2023, è scoppiato un incendio. Le fiamme hanno riguardato per fortuna una zona senza degenti ricoverati, quindi non è stato necessario evacuarli.

Incendio all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta

Stando a quanto riportato da Ansa, le fiamme che hanno invaso alcuni locali dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta: l’incendio sarebbe divampato – per motivi che al momento non sono stati riferiti – nei locali mensa della sala convegni.

Vigili del fuoco e forze dell’ordine sono arrivati subito sul posto e hanno provveduto a circoscrivere l’incendio. Sull’ospedale, nel frattempo, si è sollevata una densa nuvola di fumo nero che fuoriesce dal piano terra e avvolge tutto l’edificio.

Fonte foto: ANSA Vigili del Fuoco e Polizia nei pressi dell’ospedale Sant’Elia dopo l’incendio

Come accennato, i locali interessati non sono in prossimità di degenti ricoverati nei reparti del Sant’Elia: non è stato quindi necessario evacuare nessuno.

La situazione al Sant’Elia è sotto controllo

Sempre secondo l’agenzia stampa, il direttore sanitario del nosocomio Benedetto Trobia ha rilasciato alcune dichiarazioni rassicuranti dopo l’incendio che ha interessato i locali mensa della sala convegni, uno spazio usato solo saltuariamente per il catering.

Ha definito la situazione sotto controllo e ribadito che i pazienti non hanno corso alcun pericolo. La fiamme sono già state domate dai vigili del fuoco, ma sono ancora in corso i lavori per bonificare l’area e controllare eventuali danni causati dalle fiamme.

In corso anche accertamenti per capire cosa possa aver causato l’incendio: non vengono riportato al momento dubbi su una possibile natura dolosa dei fatti.

A Cagliari è andato a fuoco uno stabile

Giornata con numerose segnalazioni sul fronte incendi in Italia. Tra i casi più eclatanti e potenzialmente drammatici, quello di Cagliari: in via Riva di Ponente, vicino al porto, le fiamme hanno invaso una struttura del demanio occupata da almeno 40 migranti.

I vigili del fuoco hanno sedato l’incendio, mentre le autorità hanno fermato una persona ritenuta il presunto autore: sarebbe uno dei migranti che abitano abusivamente la struttura e avrebbe appiccato le fiamme dopo alcune liti con un altro straniero nello stabile.

La struttura ora è stata sequestrata e verrà affidata ad un custode: i 40 migranti sono in attesa di capire quale sarà la loro sistemazione, un compito che spetta alla Regione.