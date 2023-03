Incendio nello stabile occupato dai migranti a Cagliari, sarebbe stato appiccato volutamente: un arresto

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Un vasto incendio ha devastato uno stabile alle prime luci dell’alba di giovedì 9 marzo 2023, a Cagliari: la struttura era occupata da migranti e stando alle prime ricostruzioni sarebbe stato proprio uno di loro a far partire le fiamme. Al momento si conta un arresto e un fermo.

Incendio nello stabile di Cagliari: paura per 40 migranti

Stando a quanto riportano fonti locali, lo stabile del demanio regionale si trova in via Riva di Ponente a Cagliari. All’interno, vi dimoravano abusivamente circa 40 migranti. Poco prima delle 6 di oggi, le fiamme hanno invaso la struttura.

Numerosi i focolai partiti nello stabile, grazie a masserizie e rifiuti accumulati all’interno dell’edificio. Tanta paura, ma nessun ferito: tutti i migranti sarebbero riusciti a lasciare la struttura prima di essere raggiunti dal fuoco o dal fumo.

Fonte foto: Tuttocittà.it La struttura data alle fiamme non è lontana dal Poro di Cagliari

A rendere ancora più drammatica la vicenda, il fatto che stando alle prime ricostruzioni degli investigatori della squadra mobile intervenuta sul posto assieme ai vigili del fuoco, l’incendio sarebbe di origine dolosa

Un migrante avrebbe appiccato le fiamme dopo una lite

Sono due le persone fermate dalle autorità, riferiscono le fonti locali: una sarebbe un 24enne che avrebbe aggredito i poliziotti intervenuti dopo l’incendio. L’altro invece il presunto autore dell’incendio.

La sua posizione è al vaglio degli investigatori, ma si ritiene che sia stato lui ad appiccare le fiamme allo stabile di Cagliari, dopo alcune incomprensioni e liti con un altro dei migranti presenti nella struttura.

Si ritiene che possa non solo aver dato il via all’incendio, ma forse anche chiuso di proposito l’acqua per massimizzare i danni.

Struttura sequestrata: i migranti non possono rientrare

In attesa che vengano appurate le responsabilità del presunto autore dell’incendio allo stabile di via Riva di Ponente, resta ora da stabilire la futura sistemazione dei 40 migranti che risiedevano abusivamente nella struttura.

Il prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, ha indetto una riunione d’urgenza alla quale hanno partecipato anche il Questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, della polizia locale, vigili del fuoco ed esponenti di Regione e Comune.

Da definire c’è dove destinare questi migranti, perché lo stabile è stato sequestrato e verrà ora affidato ad un custode. La Regione dovrà mettere in sicurezza la zona e fare in modo che non venga più occupata, anche per ragioni di sicurezza.