Incendio in pieno centro a Milano, in fiamme una cantina: palazzo evacuato, intossicato un elettricista

Incendio in centro a Milano nel pomeriggio di martedì 7 marzo. Una cabina elettrica situata in una cantina al civico 1 di via Piatti, traversa di via Torino, ha preso fuoco, venendo avvolta dalle fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’incidente si è verificato intorno alle 15:30, come riferito dall’azienda regionale di emergenza urgenza.

Sul posto sono prontamente intervenuti 6 mezzi dei vigili del fuoco che hanno provveduto ad evacuare tutto il palazzo e a domare le fiamme.

Una persona è rimasta leggermente intossicata

Secondo le prime informazioni, non ci sono persone ferite, ma un elettricista Enel che stava lavorando sul quadro è rimasto leggermente intossicato dal fumo.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 con due ambulanze.

Non c’è stato bisogno di trasportare alcuna persona in ospedale per accertamenti.

Fonte foto: ANSA

Milano, parte di via Torino chiusa al traffico temporaneamente

Per consentire le operazioni di soccorso, parte di via Torino è stata chiusa temporaneamente al traffico dalla polizia locale.

Domenica scorsa l’incendio di Rozzano

L’incendio di martedì 7 marzo arriva a distanza di sole 48 ore da un altro incendio nel Milanese. Domenica pomeriggio, intorno alle 16, in un condominio di sei piani che si trova al civico 18 di via Curiel a Rozzano, le fiamme si sono propagate sul terrazzo di un appartamento al quinto e sesto piano del palazzo.

Per spegnere il rogo sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno poi evacuato le persone che abitano al quinto e sesto piano.

In sei sono finiti in ospedale a causa di una intossicazione per il fumo sprigionatosi dalle fiamme. Tre di loro – due in codice giallo e una in codice verde – sono state ricoverate all’Humantis di Rozzano, mentre altre tre – una in giallo e due in verde – nel vicino ospedale di Melegnano.