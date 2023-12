Scooter contro un albero dopo aver perso il controllo, incidente a Ischia è mortale: morto il 53enne in sella

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare a diverse testate di attualità.

Tragico incidente a Ischia, dove un 53enne è morto in sella al suo scooter. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo. L’incidente, risultato mortale, si è concluso contro un albero e poi sull’asfalto. La vittima, Gaetano Sportiello, aveva 53 anni ed era originario di Casamicciola. Le forze dell’ordine stanno indagando per comprendere le dinamiche dell’incidente, ma le prove sembrano riportare a un malore improvviso e alla conseguente perdita di controllo del veicolo.

L’incidente a Ischia

A Ischia è avvenuto un incidente grave dall’esito mortale. La vittima, un uomo di 53 anni, è stata rinvenuta deceduta lungo la strada che da Forio d’Ischia porta alla parte alta di Lacco Ameno.

La vittima dell’incidente era in sella al proprio scooter quando, apparentemente per un malore, ha perso il controllo del veicolo e si è andata a schiantare contro un albero. L’uomo, Gaetano Sportiello, era originario di Casamicciola, vicino al luogo dello schianto lungo la via Borbonica.

Le dinamiche

Le forze dell’ordine hanno iniziato subito a indagare sulle possibili dinamiche dell’incidente mortale. Secondo una prima ricostruzione, la più probabile delle ipotesi in merito all’incidente che ha coinvolto il 53enne di Casamicciola, sarebbe un malore improvviso.

I primissimi accertamenti hanno infatti riportato come il mezzo sia finito prima contro un albero e poi a terra, con la vittima rimasto ferito in maniera mortale. A ritrovarlo alcuni automobilisti in transito lungo la via Borbonica.

Il soccorso

Raggiunto il luogo dell’incidente, i soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo. L’uomo si trovava a terra, in una pozza di sangue, apparentemente senza coscienza. Dopo poco è stato confermato l’avvenuto decesso.

Tra le diverse ipotesi dell’incidente l’improvviso malore, ma non si escludono neanche altre cause, come una manovra improvvisa dovuta a un altro veicolo (come l’incidente a Torino, che ha coinvolto 3 auto e un furgone). Nelle prossime ore, decisa l’autopsia sul corpo, saranno chiarite le dinamiche che hanno portato all’incidente. La via Borbonica resta una delle strade più note per il frequente numero dell’incidenti che si verificano ogni anno lungo di essa.