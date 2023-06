Scontri a Praga tra tifosi della Fiorentina e del West Ham: 3 feriti, la polizia ferma 16 supporter viola

Alta tensione a Praga, a poche ore dalla finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Scene di vera e propria guerriglia urbana si sono viste nel centro della capitale ceca, a scontrarsi gruppi di tifosi italiani e inglesi. Tre i feriti, la polizia ha fermato 16 supporter viola.

Le tifoserie delle due squadre che si contenderanno la vittoria della Conference League sono venute a contatto nei pressi della centralissima piazza San Venceslao. Secondo quanto appreso da Ansa da fonti della polizia locale, un gruppo di ultras della Fiorentina avrebbero preso d’assalto un pub dove si erano radunati dei tifosi del West Ham.

Durante gli scontri tra i due gruppi sono rimaste ferite tre persone. Sul posto è intervenuta la polizia in tenuta antisommossa che ha contenuto e separato i tifosi fiorentini da quelli londinesi.

Prague: @skynews obtains video of fighting ahead of West Ham-Fiorentina #UECLfinal with eyewitnesses later saying a group of Italians with fireworks and weapons attacked West Ham fans leading to fighting and street covered in broken glass pic.twitter.com/7KKqWfv4VU

— Rob Harris (@RobHarris) June 7, 2023