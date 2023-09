Scomparso da giorni da Torre Orsaia, cercato anche da “Chi l’ha visto”: ritrovato senza vita un 87enne

Era scomparso da giorni dal comune nel quale risiedeva, in Campania. Dopo giorni di ricerche, e dopo che il suo caso è arrivato anche a “Chi l’ha visto”, l’87enne scomparso da Torre Orsaia è stato ritrovato privo di vita nei pressi della sua automobile.

L’87enne scomparso da Torre Orsaia

Dalle ore 16 di lunedì 18 settembre si erano perse le tracce di Francesco Nappi, chiamato “Ciccio” da tutti quelli che lo conoscevano, pensionato di 87 anni che risiedeva a Torre Orsaia, dove viveva da solo nella propria casa.

Proprio davanti la sua abitazione, nel comune in provincia di Salerno, in Campania, era stato visto per l’ultima volta, intento ad uscire in retromarcia a bordo della sua Fiat Bravo bianca. L’uomo era molto conosciuto nella zona, essendo stato per molti anni titolare di un’officina meccanica.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Dopo la denuncia della sua scomparsa, effettuata dalla famiglia, le forze dell’ordine hanno scandagliato in lungo e in largo il territorio Cilentano, con la trasmissione “Chi l’ha visto” che si è interessata al caso, lanciando un appello a chiunque potesse avere sue notizie.

Il ritrovamento di Ciccio Nappi

Nei quattro giorni trascorsi dalla sua scomparsa, Francesco “Ciccio” Nappi è stato cercato sul territorio della provincia da vigili del fuoco, protezione civile e numerosi volontari, mentre un elicottero perlustrava la zona dall’alto.

Purtroppo però nel pomeriggio di oggi – giovedì 21 settembre – il corpo senza vita dell’87enne è stato trovato in località Bosco, nel comune di Caselle in Pittari, a circa dieci chilometri dal suo comune di residenza.

Dalle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, pare che l’uomo fosse uscito di casa per recarsi nel comune vicino per fare benzina alla propria auto.

Il malore lungo la strada

Sembrerebbe quindi che l’uomo, durante il tragitto verso il benzinaio, abbia avvertito un malore. L’87enne avrebbe quindi accostato l’auto, uscendone e scavalcando una recinzione, probabilmente in cerca di aiuto.

Bisognerà però definire con certezza le cause del decesso. Sul luogo del ritrovamento sono giunti i carabinieri della Stazione di Torre Orsaia e di Sanza, coordinata dal Maresciallo Massimiliano Castellino, per gli accertamenti del caso.

Il sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino, ha affidato ai social del comune un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Francesco Nappi: “L’Amministrazione comunale e i cittadini esprimono cordoglio e sono vicini ai familiari per la tragica scomparsa. Francesco era una persona amata e benvoluta da tutti. È sempre vissuto a Torre Orsaia ed era parte della nostra comunità”.