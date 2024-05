Scialpinisti travolti da una valanga sulle Alpi svizzere, due morti: un terzo è sopravvissuto, cos'è successo

Tragedia sulle Alpi svizzere: alcuni scialpinisti sono stati travolti da una valanga, due di loro sono morti. Le informazioni sono ancora in divenire. Il dramma si è consumato sul Pigne d’Arolla, tra il Cervino e il Grand Combin. Le vittime erano originarie di Lecco. Un terzo uomo coinvolto nell’incidente sarebbe sopravvissuto.

Scialpinisti travolti da una valanga sulle Alpi svizzere

Come riporta ‘Ansa’ e come conferma ‘Il Giorno’, nel corso della mattinata di domenica 19 maggio una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti che in quel momento si trovavano sul Pigne d’Arolla, che compone le Alpi svizzere e si staglia tra il Cervino e il Grand Combin.

Le vittime sono Valentino Alquà e Massimiliano Ratti, rispettivamente di 49 e 30 anni, originari di Lecco e residenti nel quartiere collinare di Germanedo. Le cause che hanno scatenato la slavina sono ancora oggetto di accertamenti.

Due scialpinisti lecchesi sono morti dopo essere stati travolti da una valanga sul Pigne d'Arolla, sulle Alpi svizzere. Un terzo è sopravvissuto alla tragedia

Un terzo uomo è sopravvissuto, ma per il momento non è dato conoscere le sue condizioni di salute. Una volta scattato l’allarme, sul luogo del dramma sono subito arrivati i soccorsi locali con gli elicotteri della Air Glaciers. Per i due scialpinisti lecchesi non c’era più nulla da fare.

Secondo le prime indiscrezioni pubblicate da ‘Il Giorno’, poco prima del tragico epilogo il gruppo di scialpinisti stava attraversando un percorso ben noto, quando all’improvviso è arrivata la valanga che alle due vittime non ha lasciato scampo.

Chi erano Valentino Alquà e Massimiliano Ratti, morti nell’incidente

Valentino Alquà, 49 anni, era dottore in Scienze Politiche con la laurea conseguita all’Università degli Studi di Milano. Era impiegato amministrativo presso il Soccorso Alpino.

Massimiliano Ratti, 30 anni, faceva parte del gruppo di alpinisti Asen Park con sede a Ballabio, in provincia di Lecco. Dello stesso gruppo faceva parte Alquà.

Il precedente in Valtellina

Quella occorsa sulle Alpi svizzere, purtroppo, è una delle tante tragedie della montagna. Nell’aprile 2024 due giovani fratelli escursionisti sono stati travolti da una valanga sul Cevedale, nel territorio di Valfurva (Sondrio).

Uno di essi, Matteo Fornaciari, è morto a soli 26 anni davanti agli occhi del fratello, che è riuscito a salvarsi e a dare l’allarme.