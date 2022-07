Scappano dal balcone per non pagare 40 euro, il titolare del B&B pubblica su Facebook il video della fuga

Il conto non era salatissimo, eppure una coppia – pur di non pagare 40 euro – è scappata in piena notte dal balcone. È successo a Conversano, in provincia di Bari, dove l’assalto estivo dei turisti è già cominciato. Ma qualcuno vuole fare il furbo e le pensa tutte per villeggiare a costo zero. Comprensibile la rabbia del titolare della struttura ricettiva, che ha denunciato l’accaduto su Facebook con tanto di video della fuga.

Turisti in fuga, il post di denuncia su Facebook

Sario Totaro, titolare del Bed & Breakfast “Baby Park” di Conversano, ha raccontato tutto in un post su Facebook corredato dal video.

Totaro ha avuto l’accortezza di oscurare i volti dei protagonisti “per motivi di privacy”, ma ha voluto comunque lanciare un avvertimento per gli altri titolari di hotel e B&B della zona.

Il titolo del post pubblicato su Facebook, infatti, è appunto “Avvertenza per altri Bed & Breakfast”. Insomma: occhio a quei due.

I due non hanno lasciato documenti

Come raccontato dal titolare della struttura, i due – un ragazzo e una ragazza – si sono presentati chiedendo una stanza per una sola notte. Una volta ricevute le chiavi, hanno detto che avrebbero pagato l’indomani mattina.

All’1.30, in piena notte, i due sono scappati dal balcone. Non avendo lasciato i documenti, per Totaro è impossibile rintracciarli per chiedere il saldo dei 40 euro del pernottamento. Ecco il video della fuga postato da Sario Totato.

La denuncia presentata ai carabinieri

Il titolare ha fatto la brutta scoperta la mattina, quando ha trovato la stanza chiusa dall’interno. È dovuto entrare dal balcone dopo aver utilizzato una scala. Dopo aver denunciato i due ai carabinieri, il titolare del B&B “Baby Park” di piazza De Gasperi a Conversano ha postato il video sul suo profilo Facebook per mettere in guardia altri titolari di strutture della zona.