San Benedetto del Tronto, il cane eroe del terremoto cade nel tombino e muore folgorato: chi era Byron

San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, è sotto choc per la tragica morte di Byron, il cane di razza labrador che nel 2016 grazie al suo fiuto salvò diverse persone scomparse nel terremoto in Umbria e nelle Marche. L’animale, che aveva 12 anni, è deceduto tragicamente domenica sera mentre passeggiava al guinzaglio col suo padrone: Byron è caduto all’interno di un tombino ed è morto folgorato.

Cade nel tombino, morto il cane eroe Byron

Il drammatico incidente è avvenuto in via Giovanni XXII, a San Benedetto del Tronto, mentre Byron e il suo padrone stavano passeggiando come ogni sera. D’un tratto, senza che il proprietario se ne accorgesse, il labrador è caduto all’interno di un tombino ed è stramazzato al suolo dopo aver ricevuto una potente scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo.

Massimiliano Galletti, proprietario e conduttore di Byron, è rimasto illeso e ha provato subito a rianimare il suo amico a quattro zampe, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Proprio Galletti, ricordando il cane, lo ha descritto come “essere speciale, di cuore immenso, di affetto sconfinato, che ha svolto un ruolo importante per la nostra società“.

Chi era Byron, il cane eroe del sisma

Byron, infatti, era molto conosciuto nella zona. Labrador di 12 anni, era un cane molecolare che più volte è si è sporcato le zampe nelle attività di soccorso. Nel 2016, proprio nel terremoto che ha colpito Umbria e Marche, grazie al suo incredibile fiuto era riuscito a trarre in salvo diversi sopravvissuti al sisma che si trovavano sotto le macerie delle case crollate.

“Byron è stato un riferimento per tanti soccorsi in montagna molte delle quali salvate proprio grazie al suo fiuto, nella ricerca di persone scomparse” ha ricordato Galletti.

San Benedetto sotto choc

La forza della scarica elettrica che ha ucciso Byron ha immediatamente messo al buio mezza città. Il sindaco Antonino Spazzafumo si è detto sconvolto per l’accaduto e ha avviato le indagini per cercare di comprendere l’esatta dinamica dell’incidente e soprattutto le responsabilità di questo dramma.

Il Comune, infatti, ha incaricato i tecnici di accertare cosa sia successo: “È un episodio incredibile nella sua drammaticità sul quale dev’essere fatta rapidamente chiarezza”.