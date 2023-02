Terremoto Turchia, il cane Proteo morto durante i soccorsi. Ferito alle zampe Kopuk, che ha salvato 5 vite

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

È passata una settimana dal terribile terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria, un sisma di magnitudo 7.8 che ha mietuto oltre 40mila vittime, bilancio che ancora potrebbe peggiorare. A una settimana dalla scossa più forte, mentre la terra non smette di tremare, i soccorsi e le ricerche di migliaia di dispersi prosegue e anche i cani stanno dando una mano a trovare le persone sotto le macerie. Anche se, purtroppo, la fatica è fatale anche a loro.

Morto Proteo, cane deceduto a causa della fatica

Dalla Turchia arriva infatti la brutta notizia della morte di un cane, un pastore tedesco in forza ai soccorritori del Messico, il cui lavoro è stato importantissimo nelle scorse ore. Protagonista di due salvataggio tra le macerie dei palazzi turchi, Proteo, questo il nome dell’animale, è deceduto nelle scorse ore a causa della troppa fatica.

Il suo cuore, fanno sapere dall’Onu, non ha infatti retto alle fatiche degli ultimi giorni. Il cane-eroe è stato sul campo ininterrottamente per oltre due giorni, riuscendo a salvare due vite.

Fonte foto: ANSA

Proteo, l’orgoglio del Messico

Ad annunciare la morte di Proteo, ieri, è stato il ministero della Difesa messicano, come riportano i media nazionali. Il ministero non ha reso noto le cause del decesso del cane, ma non ha tardato a ringraziarlo.

“Grazie Proteo per il tuo lavoro eroico, hai compiuto la missione dell’esercito messicano. I membri dell’Esercito e dell’Aeronautica messicani si rammaricano profondamente per la perdita del nostro grande compagno, il cane ‘Proteo’, hai compiuto la tua missione come membro della delegazione messicana nella ricerca e nel salvataggio dei nostri fratelli in Turchia”, prosegue la nota: “Siamo orgogliosi di te“.

Ferito alle zampe il cane Kopuk che ha salvato 5 vite

Prosegue invece il lavoro del retriever Kopuk, il cane assegnato alla squadra di soccorritori a Malatya, nella provincia di Kahramanmaras. Il cane, che ha fin qui salvato cinque vite dalle macerie, è rimasto ferito alle zampe a causa della foga messa in campo nello scavare tra i resti dei palazzi.

All’animale sono stati messi subito dei punti di sutura, ma non si è fermato davanti al dolore proseguendo il suo lavoro di ricerca e salvataggio. Dal suo arrivo Kopuk si è messo subito al lavoro, conducendo i soccorsi dove fiutava ancora la vita.