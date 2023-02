Salvini critica il Festival, la risposta piccata di Amadeus al ministro

Matteo Salvini, a Rtl 102.5, ha commentato la prima serata del Festival di Sanremo 2023 ed ha parlato di alcune dinamiche della kermesse. Le dichiarazioni del leader della Lega, nonché Ministro delle Infrastrutte, hanno provocato la secca replica di Amadeus.

Le dichiarazioni di Salvini sul Festival di Sanremo

“Va bene Benigni e va bene Mattarella – ha detto–, ma non penso che la Costituzione debba essere difesa sul palco del Festival di Sanremo”. A proposito della presenza del Capo dello Stato all’Ariston ha aggiunto: “Non sto a fare polemica, se ha scelto di andarci ha diritto di svagarsi anche il presidente della Repubblica”.

A breve, in qualità di co-conduttrice sul palco dell’Ariston, sbarcherà Paola Egonu (la sua presenza è prevista lungo la serata di giovedì). “È una grande sportiva e pallavolista – ha spiegato Salvini – , ma spero che non venga al Festival a fare una tirata sull’Italia razzista, perché penso che gli italiani possono avere tanti difetti, ma non quello di essere razzisti. Mi auguro che gli italiani non si sentano colpevolizzati da chi usa la televisione pubblica per fare la morale a qualcuno”.

Fonte foto: ANSA

La replica netta di Amadeus al leader della Lega

Amadeus, nel corso della conferenza stampa di mercoledì 8 febbraio, ha risposto in modo netto al leader del Carroccio: “Sono quattro anni che se la prende con il Festival, ma basta non guardarlo. So che ha fatto sapere che durante la serata finale vedrà un film”.

Ascolti monster per la prima serata di Sanremo 2023

Polemiche a parte, la prima serata del Festival ha fatto registrare ascolti monster. Grande soddisfazione per Stefano Coletta (direttore di Rai Uno), che in conferenza stampa si è detto euforico per i 10 milioni e 757 mila spettatori (62,4% di share) raccolti dalla manifestazione canora.

“Si tratta del miglior risultato dal 1995, quando la tv era altra cosa. È molto bello che tutto il Paese si sia sintonizzato su questo debutto così straordinario e fatto di valori e di musica”, ha sottolineato.

Naturalmente ha esultato anche Amadeus, che ha definito i dati odierni “forse il picco più grande” della sua carriera. “È la soddisfazione di un lavoro che è iniziato tantissimi mesi fa – ha aggiunto -. Sono risultati incredibili che non mi aspettavo. Si dice sempre di mettere il 5 davanti allo share per avere un grande risultato, ai risultati elencati oggi dovrei fare la fotografia e conservarla per la vita”.