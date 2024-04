Roma, incidente sulla Casilina a Torre Maura: due feriti in codice rosso, sparito un terzo automobilista

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Incidente sulla Casilina a Torre Maura, periferia di Roma, nelle prime ore di oggi, sabato 13 aprile. Nella carambola, che ha coinvolto due auto e un furgone che si è ribaltato, sono rimaste ferite due persone, entrambe trasportate in ospedale in codice rosso. Un terzo automobilista si è allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi.

Carambola sulla Casilina a Torre Maura nella periferia di Roma tra due auto e un furgone

La carambola che ha coinvolto due auto e un furgone è avvenuta nella mattina di oggi, sabato 13 aprile, sulla Casilina in zona Torre Maura nella periferia est di Roma.

L’incidente, verificatosi poco prima delle 6.00, ha visto scontrarsi una Alfa Romeo Giulietta, un furgone Isuzu e una Audi A6.

La Casilina in zona Torre Maura, Roma

Stando alle prime ricostruzioni, l’Audi avrebbe tamponato il furgone causando un frontale con la Giulietta, che proveniva in senso opposto.

Incidente sulla Casilina a Roma, due feriti in codice rosso

Due feriti nell’incidente avvenuto questa mattina sulla Casilina a Roma, in zona Torre Maura, entrambi trasportati in ospedale in codice rosso.

Il primo, un cittadino del Ghana di 40 anni che guidava il furgone, è stato portato al policlinico Casilino.

Più grave un 60enne, che guidava la Alfa Romeo, trasferito in codice rosso al policlinico Tor Vergata.

Sparito un terzo conducente coinvolto nell’incidente a Torre Maura a Roma

Sembra sparito il terzo conducente coinvolto nell’incidente avvenuto questa mattina in zona Torre Maura a Roma, alla guida della Audi A6.

La terza persona si sarebbe allontanata dal luogo dell’incidente prima dell’arrivo dei soccorsi, e la polizia locale arrivata sul posto, dopo aver chiuso la strada e svolto i rilievi, sta lavorando per rintracciarla.

