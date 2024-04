Pianoro, incidente frontale tra auto e moto sul passo della Futa: centauro 23enne in ospedale a Bologna

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Incidente frontale tra auto e moto sul passo della Futa nel comune di Pianoro, Bologna. Lo scontro questa mattina, venerdì 13 aprile, sulla ss65 all’altezza di Livergnano, frazione di Pianoro. Il centauro 23enne, sbalzato di diversi metri, è stato portato all’ospedale Maggiore di Bologna con un politrauma.

Incidente frontale tra auto e moto a Pianoro vicino Bologna nella mattina di oggi, sabato 13 aprile. Lo scontro è avvenuto sulla ss65 Futa a Livergnano, frazione di Pianoro.

L’impatto tra la moto, che procedeva in direzione Loiano, e la macchina, che andava in direzione opposta, è stato tale da sbalzare il motociclista 23enne per diversi metri.

Livergnano, frazione di Pianoro, Bologna

Centauro 23enne in ospedale a Bologna dopo l’incidente frontale a Pianoro

Il centauro 23enne rimasto coinvolto nell’incidente frontale con un’auto a Pianoro è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato sbalzato per diversi metri prima di atterrare sull’asfalto.

Per il motociclista è stato riscontrato un politrauma che ha coinvolto principalmente gli arti inferiori, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il precedente a Pianoro e il frontale mortale tra auto e moto a Padenghe sul Garda

Una settimana fa a Pianoro si era verificato un altro incidente che aveva coinvolto tre moto, nella frazione di Zula.

Nelle scorse ore, invece, c’è stato un incidente frontale mortale a Padenghe sul Garda vicino Brescia tra auto e moto, in cui ha perso la vita un un 35enne.

L’uomo è stato sbalzato dalla sua due ruote in un violento impatto con una Bmw guidata da un 27enne sulla strada provinciale 572 Desenzano-Salò.

Lo scontro, avvenuto a forte velocità, sarebbe avvenuto in fase di sorpasso e non avrebbe lasciato scampo al centauro 35enne.

Per il conducente della Bmw, sequestrata, per il momento è scattato il ritiro della patente.