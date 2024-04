Donna morta nell'incidente d'auto a Piacenza, curioso scatta un selfie durante i soccorsi alla ciclista ferita

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una donna è morta in un grave incidente e c’è chi ha avuto pure la malsana idea di scattarsi un selfie sul posto. È accaduto a Piacenza giovedì 11 aprile: lo scontro ha coinvolto un’auto e una bicicletta, con la donna alla guida della vettura che è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale. La ciclista, a sua volta, è stata portata in pronto soccorso in condizioni gravi. A pesare sulla vicenda, di per sé già drammatica, il fatto che alcuni avventori, sul luogo dell’incidente, abbiano oltrepassato il limite scattando “foto ricordo” con la ciclista ferita sullo sfondo: un episodio che ha indignato e non poco l’opinione pubblica.

L’incidente di Piacenza in cui è morta una donna: la vergogna del selfie ricordo

L’incidente si è verificato al mattino di giovedì 11 aprile in via Cristoforo Colombo, in prossimità della rotatoria che collega la strada a via Pennazzi e Via Manzoni.

Daniela Guerra, una donna di 73 anni, era alla guida di una Peugeot 108. Secondo la ricostruzione riportata da IlPiacenza, la sua auto diretta fuori città ha investito una ciclista di 34 anni, causandone il ribaltamento sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto a Piacenza in via Cristoforo Colombo

Successivamente, la vettura avrebbe deviato a sinistra, finendo per sfondare una vetrina del negozio di abbigliamento “Bulla”.

I soccorsi e le indagini sulla dinamica

Sul posto sono intervenuti rapidamente il 118 con l’automedica, la Croce Bianca e i vigili del fuoco. È stato ipotizzato che l’automobilista possa aver sofferto un malore, responsabile di farle perdere il controllo della vettura.

Testimoni oculari hanno inoltre riportato che l’auto avrebbe evitato un pedone, prima di investire la ciclista.

Guerra è deceduta poco dopo il suo trasporto in ospedale. La ciclista, una donna di 34 anni, è stata trasportata in pronto soccorso in condizioni critiche.

Gli agenti della Polizia Locale del Comando di via Rogerio sono incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico è stato deviato e il tratto di strada è stato chiuso al transito per oltre un’ora.

Il selfie sul luogo dell’incidente

Sul luogo del sinistro si è creato un gruppo di persone che assisteva alle operazioni di soccorso. Tuttavia, c’è chi non ha avuto scrupoli davanti alla scena, arrivando a scattarsi un selfie con la ciclista ferita alle proprie spalle, mentre riceveva le prime cure dai soccorritori.

Il caso di Piacenza è uno dei tanti in cui una sorta di “febbre del selfie” sembra riuscire a impedire ad alcune persone di comprendere cosa sia appropriato e cosa invece non lo sia.

A raccontare un episodio eclatante, in questo senso, era stato il cantante Alex Britti, che sul luogo di un drammatico incidente di Casalpalocco a Roma aveva ammesso di essersi trovato a dover “schivare” le persone che gli chiedevano un selfie.