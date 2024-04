Incidente a Pedenghe vicino Brescia tra auto e moto: 35enne morto dopo lo scontro sulla provinciale

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un grave incidente stradale ha coinvolto un’auto e una moto a Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia, la sera di venerdì 12 aprile. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 35enne, che ha perso la vita dopo che il suo scooter è stato centrato della vettura.

Incidente a Padenghe tra auto e moto

A essere coinvolte nell’incidente avvenuto lungo la strada provinciale 572 Desenzano-Salò sono state una Bmw, guidata da un 27enne, e uno scooter sulla cui sella viaggiava un 35enne.

Secondo le prime ricostruzioni pare che la vettura stesse viaggiando verso Desenzano quando si è scontrata col mezzo a due ruote. L’impatto è stato violento, col motociclista che è stato sbalzato dallo scooter.

Le scene dal luogo dell’incidente fanno ipotizzare un contatto a forte velocità tra i due mezzi, con la moto che si è disintegrata nell’impatto e successivamente ha anche preso fuoco.

Si ipotizza che lo scontro sia avvenuto in fase di sorpasso, con l’anteriore della Bmw che avrebbe colpito lo scooter non lasciando speranze al 35enne in sella. Alcuni testimoni raccontano anche di un possibile terzo mezzo coinvolto nel sinistro, una vettura che non si sarebbe però fermata in seguito al violento impatto tra auto e moto.

35enne morto sul colpo

Ad avere la peggio, come detto, è stato il motociclista. Nel violento impatto con la Bmw, infatti, l’uomo è stato sbalzato via e la caduta sull’asfalto gli è stata fatale.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona di Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia

A nulla, infatti, sono valsi i soccorsi arrivati sul posto attorno alle 22, dopo le prime chiamate arrivate al 118.

Per il 35enne, originario di Salò, non c’è stato nulla da fare e i medici accorsi sul luogo dell’incidente non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ritirata la patente all’autista

A Padenghe, sul luogo dell’incidente, sono accorsi anche i Vigili del fuoco per spegnere l’incendio che ha avvolto lo scooter dopo l’impatto. Giunti sul posto anche gli agenti della Locale, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Intanto il conducente della Bmw è stato sottoposto alle analisi obbligatorie di rito, al test su alcol e stupefacenti. In giornata arriverà l’esito, ma nel frattempo per il 27enne è scattato il ritiro della patente e la Bmw è stata sequestrata.