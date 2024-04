Scontro tra due autobus a Roma in zona Monte Mario, 18 feriti di cui 4 in codice rosso: grave una neonata

Un incidente tra un autobus di Roma Tpl e uno dell’Atac ha provocato circa 18 feriti, tra i quali anche una neonata, che sarebbe ricoverata in condizioni gravissime. Tra persone rimaste coinvolte nel violento scontro avvenuto nella zona di Monte Mario, sarebbero 8 i passeggeri che hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale, compresa la bimba di pochi mesi arrivata in ospedale in codice rosso insieme alla mamma e ad altre due persone

Lo scontro tra autobus in zona Monte Mario a Roma

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Ansa, il mezzo di Roma Tpl avrebbe urtato il secondo finendo poi su un marciapiede. Sembra che il conducente, per cause ancora d’accertare, abbia perso il controllo del mezzo.

L’incidente tra un bus della linea 998 della Tpl e un autobus 913 dell’Atac si è verificato in via Cesare Castiglioni, vicino al capolinea di Monte Mario, nel quadrante nord-ovest di Roma, vicino all’ex ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà.

Tra i feriti anche una neonata

In totale sarebbero 18 le persone rimaste coinvolte nello scontro tra i due mezzi, chi con contusioni, altri con lesioni e traumi di diversa entità, 8 dei quali in ospedale per accertamenti. La violenza dell’impatto è testimoniata anche dai finestrini due bus andati completamente in frantumi e dalla fiancata distrutta del mezzo dell’Atac.

Tra i feriti più gravi una mamma di 31 anni insieme alla figlia di due mesi, entrambe trasportate in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. Stando alle ultime informazioni, la piccola sarebbe in osservazione al pronto soccorso pediatrico del nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Una 49enne è stata portata, anche lei in condizioni serie, all’ospedale Cristo Re, mentre una 52enne è ricoverata con gravi traumi all’ospedale San Filippo Neri.

Oltre al personale sanitario del 118, è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale, che ha fermato il traffico sul tratto di strada tra via Castiglioni e via Sebastiano Vinci per permettere i soccorsi e i rilievi del caso.

