Roma, 19enne travolto dalla metropolitana: è in condizioni gravissime. Cosa è successo

Tragedia nella metropolitana di Roma durante il primo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 novembre. Un giovane di 19 anni è stato travolto da un convoglio della linea B/B1 sui binari della stazione di piazza Bologna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

Come sta il ragazzo travolto dalla metropolitana a Roma

Il ragazzo investito da un treno della metropolitana a Roma, come riporta l’agenzia ‘Adnkronos’, è stato soccorso in condizioni gravissime.

I Vigili del fuoco, utilizzando il carro sollevamenti alla presenza del capo turno e del funzionario di guardia, lo hanno estratto subito da sotto il convoglio. Il 19enne è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I. Stando a quanto si apprende sarebbe in pericolo di vita.

Il tragico fatto è accaduto nella stazione metropolitana di piazza Bologna, comportando l'interruzione temporanea della circolazione

Cosa è successo: ipotesi gesto volontario

Dalle prime informazioni emerse sulla vicenda, si sarebbe trattato di un tentativo di suicidio. I Carabinieri hanno già visionato le telecamere di videosorveglianza ma le indagini sono ancora in corso per far completa luce sul drammatico fatto.

Circolazione interrotta e poi ripresa

In seguito a quanto si è verificato nella stazione Bologn,a la circolazione sulla linea B/B1 della metropolitana romana nella tratta Castro Pretorio-Monti Tiburtini/Ionio, è stata sospesa al fine di consentire i soccorsi al ragazzo travolto e per permettere di eseguire alle forze dell’ordine tutti i rilievi del caso.

Durante lo stop sono stati impiegati dei bus sostitutivi. Ripristinata la situazione, i convogli della linea hanno ripreso a viaggiare regolarmente poco dopo le 16.

A renderlo noto l’agenzia del trasporto auto-ferroviario Atac sui social: “Abbiamo riaperto le stazioni e riattivato la circolazione sull’intera linea. Ci sono residui ritardi nel passaggio dei treni, in corso di normalizzazione”.