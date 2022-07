Riccione, due ragazze investite e uccise da un treno Alta Velocità: il racconto di un testimone

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tragedia nella stazione di Riccione, dove due ragazze sono state investite e uccise da un treno dell’Alta Velocità. È successo intorno alle 7 di domenica 31 luglio. L’identità delle vittime non è stata ancora resa nota, sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della Polfer. Secondo le prime testimonianze, le due ragazze sono state viste arrivare in stazione barcollando e poco dopo hanno tentato di attraversare i binari.

Travolte da un treno dell’Alta Velocità diretto a Milano

A travolgerle è stato un treno dell’Alta Velocità diretto verso Milano. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra le stazioni di Rimini e Cattolica e in direzione Ancona si stanno predisponendo autobus sostitutivi.

Spetterà ora alla Polfer fare chiarezza sull’accaduto, cercando di mettere insieme le testimonianze di chi a quell’ora era in stazione con le immagini della videosorveglianza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. L’indagine è coordinata dal pm di turno Brandanini, intervenuto in stazione a Riccione per un sopralluogo.

La stazione di Riccione dove è avvenuto l’incidente

Riccione, il racconto di un testimone

“Stavo caricando il distributore delle bibite, erano circa le 6.30/6.40 quando mi si è avvicinata una bellissima ragazza vestita di nero che mi chiede qualcosa ma ho subito capito che non era in sè“. Così il gestore del bar della stazione di Riccione racconta all’Agi quanto ha visto.

La giovane le dice che non aveva soldi e che le avevano rubato il telefonino, poi si è allontanata e “si è incontrata con una sua amica vestita di verde e con gli stivali in mano, quando all’improvviso si sono dirette al binario 2 dove era fermo il treno per Ancona”.

L’uomo spiega che quando ha capito cosa volessero fare ha urlato dicendole di fermarsi, e così hanno fatto altre persone, ma poi è arrivato il treno, che ha travolto le due giovani.

Ragazze investite a Riccione, le parole della sindaca

Alla stazione di Riccione è arrivata anche la sindaca Daniela Angelini. “È stato un brutto risveglio, sia come prima cittadina che come mamma”, ha detto.

“È una tragedia. Sono in corso indagini, l’identità dei due corpi non è ancora stata accertata. Sono nei panni di quei genitori che sono in ansia poiché le figlie non sono ancora rientrate. Siamo sgomenti”, ha aggiunto.

Ragazze investite a Riccione, forti ritardi sulla linea ferroviaria

Trenitalia ha reso noto che in seguito all’incidente il traffico ferroviario ha subito pesanti rallentamenti. Dopo la necessaria sospensione tra Rimini e Cattolica, Rfi riferisce che il traffico ferroviario “è in graduale ripresa e i ritardi arrivano fino a 60 minuti, con possibili variazioni e cancellazioni dei treni”.