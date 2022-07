Roma Termini, donna muore travolta da treno in stazione: cosa è successo

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Una donna è morta alla stazione Termini di Roma nel pomeriggio di giovedì 28 luglio: è stata travolta e uccisa da un treno in transito nella stazione capitolina.

Alcuni particolari della vicenda sono ancora da chiarire, ma intanto sono emersi i primi dettagli su quanto accaduto.

Cosa è successo

La tragedia è avvenuta attorno alle ore 17,15 di giovedì 28 luglio, al binario 13 della stazione Termini di Roma. Secondo la prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘Roma Today’, una ragazza sarebbe caduta sotto la motrice di un treno in transito. La giovane è deceduta sul colpo, i soccorsi si sono rivelati inutili.

Le indagini

Sul luogo della tragedia sono arrivati gli agenti della Polizia ferroviaria, che hanno avviato gli accertamenti per capire se sia trattato di un incidente o di un eventuale gesto volontario della ragazza.

Non si esclude, al momento, l’ipotesi che la ragazza possa essere stata investita mentre camminava oltre la linea gialla oppure che possa essere stata travolta mentre attraversava i binari. La vittima non è stata ancora identificata.

Secondo il ‘Corriere della Sera’, che aggiunge il dettaglio dell’età della vittima (21 anni), l’ipotesi prevalente è al momento quella del suicidio. Sembra da escludere l’ipotesi di una bravata. Ci sarebbero anche dei testimoni e le forze dell’ordine stanno ricorrendo anche alle loro testimonianze al fine di capire cosa sia successo nei momenti precedenti la tragedia.

Gli effetti sulla mobilità ferroviaria

Per consentire l’intervento del medico legale e dell’autorità giudiziaria sul luogo della tragedia, il traffico ferroviario in transito sul binario 13 della stazione Termini di Roma ha subito dei forti rallentamenti. A subire ritardi, in particolare, sono i convogli della linea Roma-Formia. Trenitalia ha annunciato rallentamenti sulla linea Roma-Napoli alta velocità. Il treno InterCity 591 Roma Termini (17:26)-Salerno (20:30) è stato cancellato.

La testimonianza del macchinista

Secondo quanto riferisce IlMessaggero, è stata già raccolta la testimonianza del macchinista del treno, secondo il quale non sarebbe riuscito ad evitare in nessun modo l’impatto: la donna si sarebbe sdraiata sui binari giusto prima del passaggio del treno.