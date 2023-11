Retroscena sul contratto tra Pino Insegno-Rai per L'Eredità: l'ipotesi Affari tuoi, la rivelazione del manager

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Pino Insegno in Rai condurrà L’Eredità, Affari Tuoi o altri programmi di punta? Il nome del conduttore continua ad essere caldissimo nelle cronache di spettacolo, dopo gli share non proprio lusinghieri riportati dalla sua conduzione de Il Mercante in Fiera. Oggi a parlare è il suo manager.

Quale futuro per Pino Insegno in Rai?

“Il contratto di Pino Insegno è blindato e riguarda la conduzione de Il Mercante in Fiera e L’Eredità o un programma similare”.

“Quindi se gli propongono la conduzione di Affari Tuoi va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché pagato, allora ci muoveremo diversamente“.

Fonte foto: ANSA

A dirlo all’Adnkronos è Diego Righini, manager di Pino Insegno. Recentemente Banijay, società che produce L’Eredità, ha deciso di affidare a un altro conduttore il programma dopo i modesti risultati de Il Mercante in Fiera che ha ottenuto una media del 2% di share.

Incontro fra Insegno e i vertici Rai

Nella giornata di venerdì 10 novembre è previsto l’incontro fra Righini, Insegno e Angelo Mellone, direttore del Daytime Rai.

“Ancora non ci è stato comunicato niente, né da Banijay né dalla Rai e Pino ha già iniziato a lavorare al programma”, afferma Righini.

“Spero che l’incontro con Mellone sia chiarificatore anche sul versante dell’alternativa che ci offrono”.

“Ripeto: se tolgono a Pino L’Eredità per affidargli Affari Tuoi va benissimo, ma non accetteremo che resti in panchina anche se pagato”, conclude il manager dell’artista.

Recentemente Insegno è stato difeso dall’Ad Rai Roberto Sergio che ha parlato di “violenza mediatica” ai danni del conduttore.

Fiorello e la battuta su Pino Insegno

Nella puntata di Viva Rai2 di venerdì 10 novembre, Fiorello ha commentato la notizia che non sarà Pino Insegno a condurre L’Eredità.

“Si è parlato tanto, la vita va così, si può vivere anche senza eredità: i miei parenti non mi hanno lasciato niente e me la sono cavata”, ha scherzato Fiorello.

Alla battuta è poi seguito un attimo di serietà: “Anche a me hanno chiuso programmi, sono cose che succedono: troppo clamore”.

Infine un’altra battuta: “Vi dico io il nome del sostituto, che la Rai sta nascondendo: sarà il generale Figliuolo, perché quando c’è un’emergenza arriva lui con le sue medaglie e dice ‘ci penso io!’…”